Canarias pulveriza todos los récords. Más de 46.000 personas han llegado a sus costas este año: 2.000 solo en los últimos días de diciembre. Y luego está el drama de los menores migrantes no acompañados. En la actualidad, ya son 6.000 los niños que están en la zona y que no pueden ser atendidos.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lleva meses reclamando ayudas al Gobierno y a las comunidades, en su mayoría del Partido Popular, para que asuman el reparto de esos menores. "Los españoles somos hijos de la inmigración, no vamos a ser padres de la xenofobia", destaca Pedro Sánchez. "No hay política migratoria más inhumana que la que no existe, cada embarcación que sale con destino a España poniendo en peligro vidas es un fracaso de su Gobierno", responde Alberto Núñez Feijóo.