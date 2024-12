El relato de la hija, víctima de Emilio 'El Loco', tras ser absuelta y este condenado a 12 años de prisión

'En boca de todos' se desplazaba en exclusiva y lograba las primeras palabras de África, hija de la víctima, tras conocer la sentencia: "Estos años han sido horribles, siendo inocente me meten a la cárcel, pierdo a mi familia , ha sido un infierno".

El propio asesino confeso, envió cartas desde la cárcel exculpando por completo a su pareja, hija de la víctima: ‘’No quiero que te sientas culpable por nada, ahora que ya está hecho el mal. Yo te amo y por ti ya hice lo que pude. No voy a pedirte que me esperes sería demasiado egoísta por mi parte. Este marrón me lo comeré yo solo. Verás como todo sale bien a tu favor".