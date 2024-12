¿Puedo denunciar a otro conductor si realiza una infracción en la carretera?

Cuando se produce una conducción imprudente porque el conductor no está prestando la atención debida al manejo del vehículo y se produce, por ejemplo, derrapes o se va haciendo zigzag, también constituyen un delito siempre y cuando supongan un peligro para un tercero.

Es necesario contar con pruebas gráficas del delito como puede ser un vídeo, fotos, audios… ya que para que una denuncia así pueda prosperar se necesitan la mayor cantidad de pruebas posibles, en este caso se trata de una denuncia de particular a particular, por lo que las opiniones de ambos tienen el mismo valor ante la ley, y si no hubiera pruebas, sería su palabra con la otra. Lo que más sirve es una grabación, donde se pueda ver bien al vehículo infringiendo las normas de tráfico y también su matrícula. Eso sí, nunca hay que realizar estas grabaciones conduciendo, ya que suponen también un riesgo para ese conductor y el resto de los que se encuentran en la vía.