¿Puedo devolver un coche después de haberlo comprado?

Aunque la ley no obliga a los concesionarios a aceptar devoluciones en compras presenciales, algunas marcas ofrecen políticas de satisfacción que permiten la devolución del vehículo dentro de un plazo específico , generalmente de 7 a 30 días. Estas políticas suelen estar sujetas a una serie de condiciones muy concretas, como que el coche no haya recorrido más de un número determinado de kilómetros o que no presente ningún tipo de daño.

El derecho de desistimiento está regulado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta normativa busca proteger al comprador en transacciones en las que no ha tenido contacto directo con el producto antes de adquirirlo. Por lo tanto, si compras un coche de manera remota, puedes ejercer este derecho dentro del plazo establecido, siempre que no se trate de un producto personalizado o adaptado a tus especificaciones.

En las transacciones entre particulares, las reglas cambian de manera significativa. Aquí no se aplica el derecho de desistimiento, pero eso no implica que el comprador esté desprotegido. En estos casos, el Código Civil español ampara al comprador en situaciones de vicios ocultos. Estos son todos aquellos defectos graves que no eran evidentes en el momento de la compra y que afectan significativamente al uso del vehículo. Por ejemplo, problemas mecánicos importantes que el vendedor conocía pero no informó al comprador.