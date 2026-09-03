Donald Trump, el megalómano: lo último, un dólar con su rostro

Estados Unidos pone a la venta monedas conmemorativas con el rostro de Donald Trump por el 250 aniversario del país.

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Delirio de grandeza, ego excesivo y una creencia exagerada en su propio poder, riqueza o importancia. Es la definición de megalomanía y encaja como un guante en la personalidad del presidente de EEUU. Y más aún si repasamos su trayectoria vital, con torres y zapatillas con su nombre, su amor por el dorado y lo último, una moneda con su imagen. El Departamento del Tesoro estadounidense ha puesto hoy en circulación un dólar conmemorativo por el 250 aniversario de Estados Unidos.

Se puede adquirir en rollos con un valor nominal de 25 dólares, que se venden por 61 dólares, o en bolsas con un valor nominal de 100 dólares, cuyo precio de venta es de 154,50 dólares. El reverso conserva la tradicional águila calva del Gran Sello de Estados Unidos, acompañada por el lema en latín E pluribus unum, que significa “de muchos, uno”. La moneda tiene un acabado dorado, aunque no contiene oro. Está compuesta principalmente de cobre, además de 6% de zinc, 3,5% de manganeso y 2% de níquel.

En ella se ve a Trump con expresión seria. Al lado se lee: "En Dios confiamos". Aunque, según la legislación, los presidentes en el cargo no pueden aparecer en sus monedas, el secretario del Tesoro sí puede autorizar su emisión en determinados casos. Este movimiento no ha pasado desaparecibido entre sus criticos.

Esculpir su rostro en el icónico monte Rushmore -como en vídeos creados por IA y difundidos por el propio Trump- es otro de los ejemplos del anhelo megalómano del presidente.

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Ya puso su nombre al centro Kennedy aunque una orden judicial le obligó a retirarlo de la fachada. El aeropuerto de Palm Beach ya se llama aeropuerto Donald Trump.También ha puesto su nombre al Instituto de la Paz, uno más en la lista de instituciones oficiales rebautizadas.

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Trump, anhela una gran biblioteca con su nombre y busca la ominipressencia de su rostro, como los dictadores de otras partes del mundo. Se puede ver el mismo ya en las tarjetas doradas para millonarios extranjeros que quieran vivir en el país o en pasaportes serie Trump para ciudadanos que lo soliciten. Incluye su firma en billetes y ahora su rostro en una moneda conmemorativa...

No ha dudado tampoco en anunciar acorazados clase Trump o en sugerir poner su nombre al estrecho de Ormuz.

Marca Trump sin límites hasta en zapatillas que promociona obsesionado con dejar huella.