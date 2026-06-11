La Defensa europea no se pone de acuerdo ni para crear junta un caza de combate

Beatriz Benayas 11 JUN 2026 - 21:20h.

El Future Combat Air System, un proyecto de 100.000 millones de euros, aspiraba a sustituir al Eurofighter o el Rafale.

Era la esperanza de la Defensa Europea, un avión de combate de sexta generación que no sale adelante porque Francia y Alemania no se ponen de acuerdo.

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Era la esperanza de la Defensa Europea. Un avión de combate de sexta generación que no sale adelante porque Francia y Alemania no se ponen de acuerdo. Las empresas de Defensa españolas se han ofrecido para hacer ese caza.

La historia es todo un culebrón que arrancó hace casi una década. El Future Combat Air System, un proyecto de 100.000 millones de euros, aspiraba a sustituir al Eurofighter o el Rafale y a sacar ventaja a Estados Unidos. Fue en 2017 cuando Francia y Alemania empezaron a trabajar en este prototipo y en 2019 cuando se sumó España. Pero esta semana, Francia y Alemania han roto. Las discrepancias de la industria, Dassault y Airbus, se han puesto por encima de los intereses europeos.

Los franceses querían portar armas nucleares y usar portaaviones, pero los alemanes no. Ahora cada país busca un plan B nacional por su cuenta. Las empresas de Defensa española se han ofrecido y sus intereses podrían confluir con los de Alemania e incorporar a Suecia. El futuro del caza de sexta generación no está escrito y mientras, el Eurofighter de cuarta, se sigue quedando atrás del F35 americano, de quinta generación.