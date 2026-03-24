Helma, una niña de un año, rescatada de entre las bombas: la única superviviente de su familia

Según la cadena pública iraní I-RIB, desde que comenzó la guerra, han fallecido cerca de 1.560 personas en Irán, entre ellos 210 niños.

Los niños, víctimas colaterales del recrudecimiento del conflicto de Oriente Medio: las cifras de la vergüenza

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Las cifras de muertos no deja de aumentar en Irán. Según la cadena pública iraní I-RIB, desde que comenzó la guerra, han fallecido cerca de 1.560 personas en Irán entre ellos 210 son niños. Y al menos 13 de ellos tenían menos de 5 años. Y según Human Rights Activists in Irán, también han muerto 1.160 militares, la mitad de ellos no han podido ser todavía identificados.

Y no solo hay muertos, claro. Los heridos, como Helma, una niña de un año, rescatada por trabajadores de la Media Luna Roja la madrugada del lunes nos ponen delante los efectos de cualquier guerra. La pequeña ha logrado recuperarse en el hospital tras ser sacada de los escombros de una casa alcanzada por un misil en Tabriz. Es la única superviviente de su familia. Su hermana, hermano y ambos padres no tuvieron tanta suerte.

Media Luna Roja de Irán ha denunciado este martes que más de 280 centros sanitarios y 94 ambulancias han sido objeto de ataques durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático desde el pasado 28 de febrero. Según el balance ofrecido por el presidente de Media Luna Roja iraní, Pirhossein Kolivand, más de 82.417 infraestructuras civiles han resultado dañadas o destruidas en bombardeos desde el inicio de la ofensiva. En concreto, 281 centros sanitarios, incluidos hospitales, clínicas y farmacias, han sido atacados, aparte de 17 centros de Media Luna Roja y 94 ambulancias y vehículos de rescate que fueron alcanzados por proyectiles.