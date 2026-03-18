El Mosad descabeza Irán: Israel tiene hasta el móvil de los mandos militares iraníes

El Mosad tiene hasta los teléfonos privados de los militares de Irán a los que los espían amenazan directamente.

Ismail Kahtib, ministro de Inteligencia de Irán ha sido el último de los eliminados.

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El ex presidente Mahmud Ahmadineyad contaba una anécdota sobre la infiltración del Mosad en Irán, desvelaba Sal Emergui en El Mundo. El régimen de Ali Jamenei, asesinado por Israel en un bombardeo contra la cúpula del régimen, creó hace unos años una unidad para cazar a los espías. El problema fue que el hombre encargado de dirigirla acabó siendo un agente del servicio secreto israelí. Ahora la realidad ha superado la ficción de cualquier thriller. La cúpula de Irán está descabezada y cada día se suma una nueva caída de los hombres más poderosos del régimen.

Ismail Kahtib, ministro de Inteligencia de Irán ha sido el último de los eliminados. Justo un día después de la muerte de Ali Larijani, número dos y mano derecha del líder supremo y de Soleimani, jefe de las milicias encargado de reprimer a sangre y fuego las protestas contra el régimen. Y aún no existen pruebas de que el sucesor de Jamenei, su hijo, esté vivo. EEUU ha dicho que está, cuanto menos, desfigurado. En este tiempo, también cayó el Ministro de Defensa y su sustituto.

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El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha dejado claro que "la política de Israel es clara e inequívoca: nadie en Irán tiene inmunidad y todos están en el alambre" y ha lanzado el órdago de que "seguirán cazando a todos los altos cargos iraníes, incluidas autorizaciones para atacar a todos ellos sin necesidad de un permiso adicional".

Las calles de Teherán se han llenado de seguidores del régimen clamando venganza, pero la realidad es que la penetración del Mosad en el régimen es abrumadora. Israel ha mostrado cómo tienen localizados y ataca a los mandos iraníes. Las fuerzas de Netanyahu hacen alarde de su capacidad. Y no es para menos. Por tener tienen hasta el teléfono privado de los mandos militares iraníes a los que los espías israelíes del Mosad llaman para amenazarles de muerte si no se mantienen al margen en caso de levantamiento, según desvela el Wall Street Journal.

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Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

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El Kremlin ha condenado "firmemente" este miércoles el asesinato de altos cargos de Irán en el marco de la ofensiva desatada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos, después de la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un bombardeo israelí contra la capital, Teherán.

China, por su parte, se ofrece a mediar en el conflicto. El gigante asiático se ha opuesto al recrudecimiento de las tensiones, toda vez que se trata de uno de los actores más dependientes del crudo iraní y puede verse afectado por la inestabilidad en torno al estrecho de Ormuz, escenario de ataques las últimas semanas

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Por las calles de Teherán se ha visto, aún con vida, al presidente Masoud Pezeshkian, y al ministro de Exteriores que asegura que la muerte de los líderes iraníes no afecta al sistema porque el régimen tiene una sólida estructura política, algo que -dice- estadounidenses e israelíes no han entendido todavía, informa Cristina Herraez.