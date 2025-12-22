El atentado forma parte de una serie de ataques contra altos mandos rusos ocurridos en Moscú en el último año

Rusia aleja un posible encuentro entre Zelenski y Putin,sobre un alto el fuego en Ucrania: una reunión que no sería en Moscú

MoscúLa explosión de un coche bomba en Moscú ha acabado con la vida de Fanil Sarvarov, teniente general de 56 años y jefe de operaciones del ejército ruso, uno de los altos mandos que participaron directamente en la invasión de Ucrania. El vehículo, un automóvil blanco, se estalló después de recorrer varios metros por una calle céntrica de la capital.

Sarvarov fue trasladado al hospital, donde falleció poco después a causa de las heridas. Según testigos, el estallido fue tan potente que hizo temblar los edificios cercanos. “Pensé que era un ataque con drones”, relató un vecino aterrado por la magnitud de la explosión.

Las autoridades rusas han abierto una investigación que, de momento, se centra en la hipótesis de un atentado relacionado con el servicio secreto ucraniano.

Sospechas cruzadas y una cadena de ataques

El Ministerio de Defensa ruso culpa a los servicios de inteligencia ucranianos, mientras que medios oficiales aseguran que el atentado formaría parte de una operación de “desestabilización interna”. Sarvarov supervisaba el entrenamiento y la preparación para el combate de las tropas rusas desplegadas en Ucrania, lo que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido contra la cúpula militar.

No es la primera vez que un general ruso muere en circunstancias similares. En abril, el general Moskalik perdió la vida tras un coche bomba en Moscú, y hace un año, el general Kirillov, responsable de la defensa química y biológica del país, murió al detonar un explosivo oculto en un patinete eléctrico .