Sarkozy pasa apenas 20 días en la cárcel al aprobarse su apelación

Sarkozy saldrá de prisión tras apenas 20 días: el tribunal ha considerado su edad y la escasa probabilidad de fuga.

La apelación se resolvería en el mes de marzo del año que viene

Un tribunal de Francia ha aceptado este lunes la petición para liberar de prisión al expresidente Nicolas Sarkozy, bajo medidas de control judicial, cerca de tres semanas después de entrar en prisión tras ser condenado a cinco años de cárcel por asociación de malhechores en relación con los fondos recibidos por su campaña de manos del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi.

La corte ha estimado en su decisión que "considera aceptable la petición de puesta en libertad", antes de imponerle una serie de restricciones, entre ellas una prohibición de abandonar el país o mantener contactos con personas implicadas en el proceso, entre ellos el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien le visitó en prisión el 29 de noviembre, según la cadena BFM TV.

La decisión ha llegado después de que la Fiscalía pidiera que Sarkozy fuera liberado bajo estas condiciones, después de que los abogados de Sarkozy apelaran su sentencia, un proceso que se espera que tenga lugar en 2026, por lo que la petición gira en torno a la posibilidad de que no permanezca en prisión hasta que su condena sea sopesada o ratificada en apelación.