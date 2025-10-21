Así es la celda VIP donde Sarkozy cumplirá su condena de 5 años en la cárcel de La Santé

Su entrada en prisión se ha convertido en una persecución por las calles de París.

Sarkozy tendrá una celda individual, de 9 metros cuadrados y equipada con ducha privada, escritorio, televisión y línea telefónica controlada.

El último paseo en libertad de Nicolás Sarkozy ha confirmado que no es un preso más, nada menos que el primer expresidente de Francia que entra en la cárcel. No lo ha hecho solo, sino de la mano de su mujer, la cantante y exmodelo Carla Bruni, arropado por su familia y sus incondicionales seguidores que han cantado la Marsellesa, informa desde Francia, Laia Florés.

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión por intentar financiar su campaña electoral de 2007 con fondos procedentes del régimen libio de Muamar el Gadafi. A pesar de haber apelado la sentencia, el juez ordenó su ingreso inmediato debido a “la gravedad de la perturbación del orden público causada por el delito cometido”. La Fiscalía Nacional Financiera confirmó que el expresidente solo podrá solicitar su excarcelación una vez tras los barrotes. Y es lo que hará.

Su entrada en prisión se ha convertido en una persecución por las calles de París. En un mono-volumen y con una comitiva de policías, fotógrafos y cámaras que lo ha escoltado durante los 8 kilómetros que separan el domicilio del expresidente y la cárcel.

Así es su celda

Ya está recluido en la prisión de Santé, una de las más seguras de Francia. Vivirá en un ala separada de los presos comunes, en la llamada sección VIP porque Sarkozy tendrá una celda individual, de 9 metros cuadrados y equipada con ducha privada, escritorio, televisión y línea telefónica controlada.

La prisión de La Santé, inaugurada en 1867, es una de las más emblemáticas de Francia y la única situada dentro de París. Por sus muros han pasado figuras tan dispares como Alfred Dreyfus, el poeta Guillaume Apollinaire o el terrorista conocido como Carlos el Chacal. En sus casi 160 años de historia ha sido escenario de motines, ejecuciones y reformas profundas, la última, en 2019.

Tendrá derecho a tres libros, ropa personal y un máximo de diez fotografías familiares. Según el propio expresidente, entre sus lecturas elegidas se encuentran una biografía de Jesucristo y El conde de Montecristo, el clásico de Dumas sobre un hombre injustamente encarcelado que busca redención.

El centro cuenta con varios módulos, incluido uno destinado a “reclusos vulnerables”, popularmente conocido como la sección VIP, donde se alojaría Sarkozy. En esta ala, cada celda mide unos 9 metros cuadrados y los internos disfrutan de mayor privacidad y medidas de seguridad reforzadas.

En X Sarkozy publicaba una carta donde insiste en su inocencia. "No tengo dudas. La verdad triunfará. Pero el precio a pagar habrá sido terrible", dice. A esta hora, ya está allí, ya habrá tenido su primera comida en prisión.