La canción que Carla Bruni ha dedicado a su marido Sarkozy en el día de su ingreso en prisión

La modelo y cantante ha publicado unas estrofas de su tema 'Les séparés', junto a un collage de imágenes de todos los miembros de la familia.

Jean, el segundo de los hijos que el expresidente tuvo de su primer matrimonio, con Marie-Dominique Culioli, también ha utilizado sus redes sociales para alabar a su padre

¿Qué hacen los separados cuando sus días están contados?... Con esta canción Carla Bruni se despide de su marido Nicolás Sarkozy en las redes sociales. Pone así banda sonora a un adiós, que según la ley durará cinco años.

La modelo y cantante ha publicado unas estrofas de su tema 'Les séparés', junto a un collage de imágenes de todos los miembros de la familia: "¿Cómo les va a hacer a los separados. ¿Cuándo estarán contados sus días? ¿Cómo se van a dormir sin que suspiros interfieran? ¿Cómo van hacer los separados contra la mordedura de ausencia? Contra el aburrimiento y el silencio ¿Quién los rompe como papel?...".

Jean, el segundo de los hijos que el expresidente tuvo de su primer matrimonio, con Marie-Dominique Culioli, también ha utilizado sus redes sociales para hacer un llamamiento a los ciudadanos y publicar una auténtica loa a su padre.

"Recuerdo que, de niños, a veces nos costaba compartir a nuestro padre con todos los franceses que ocupaban tanto espacio en su corazón y en su mente", comienza. "El tiempo ha pasado, las pruebas, y luego la vida. Hoy lo entiendo: de alguna manera, formamos una misma familia. Porque hemos compartido las mismas alegrías. Porque atravesamos la misma prueba. Vuestra presencia, vuestro afecto, vuestras oraciones nos sostienen", escribe Jean Sarkozy a sus más de 7.000 seguidores.

"¿Cómo daros las gracias? Contra la libertad, encontrarán un texto. Contra la igualdad, encontrarán pretextos. Pero contra esta fraternidad, nunca podrán hacer nada. No nos conocemos todos, pero en este vínculo, nos reconocemos. El 21 de octubre, a las 8:30, en la calle Pierre-Guérin, estaremos juntos. Es el momento de ser fuertes", concluye.

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ha ingresado este martes en prisión para cumplir una condena de cinco años por la financiación ilegal de su campaña presidencial en 2007, al recibir presuntamente fondos de manos del régimen libio de Muamar Gadafi, convirtiéndose en el primer exmandatario de la República Francesa y de la Unión Europea en entrar en la cárcel.

Lo ha hecho sereno, defendiendo su inocencia, y con el apoyo incondicional de su mujer Carla Bruni, de la hija que tienen en común, Giulia (14) y de sus hermanos, con la que abandonaba Villa Montmorency, su residencia en la capital francesa en torno a las 9.15 horas para recorrer el camino que le separaba de la prisión parisina de La Santé, donde ha entrado rodeado de fuertes medidas de seguridad después de recibir el apoyo de cientos de personas que se han congregado en los alrededores de su casa y del centro penitenciario para mostrarle que están a su lado en este durísimo trance.

La condena a cinco años de prisión fue dictada hace un mes y, aunque no es firme ya que Sarkozy ha presentado un recurso de apelación, el juez ha dictaminado que su ingreso en la cárcel debía ser inmediato, si bien sus abogados ya han anunciado este mismo martes que han presentado una petición para que pueda permanecer en libertad provisional mientras se sigue estudiando su caso en segunda instancia, ya que consideran que es "demasiado" que pase una noche en prisión.

El expresidente siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales, argumentos a los que ha vuelto a agarrarse en un comunicado publicado en sus redes sociales este martes en el que ha insistido en su supuesta inocencia, y que ha compartiedo Carla Bruni en redes sociales tras despedirse muy emocionada de su marido antes de su ingreso en el centro penitenciario.

"Al prepararme para salir de la prisión de La Santé, mis pensamientos se dirigen a los franceses de todos los ámbitos y opiniones. Quiero decirles con toda mi fuerza que no es un expresidente de la República quien está siendo encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente", ha lamentado Sarkozy, que ha dicho sentirse víctima de un "escándalo judicial" y de un "calvario" iniciado hace más de una década.

Según el expolítico, la causa que ha terminado llevándole entre rejas parte de un documento falso y se resumen en "un caso de financiación ilegal sin fondos". Sin embargo, ha instado a la ciudadanía a no tener "lástima" por él sino por Francia, "que se ve humillada por la expresión de una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes". "No tengo ninguna duda. La verdad triunfará. Pero el precio a pagar habrá sido demoledor", ha sentenciado.