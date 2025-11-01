El Gran Museo Egipcio recibe a los primeros visitantes durante su inauguración: el rey Felipe VI y Yolanda Díaz, entre ellos

Este sábado se celebraba la ceremonia inaugural del Gran Museo Egipcio, un proyecto que comenzó hace dos décadas y que por fin se ha terminado. A esta ceremonia han asistido al menos 39 Jefes de Estado, reyes y príncipes, entre los que se encuentra Felipe VI, así como otras 40 delegaciones internacionales. En representación de España también han asistido la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz.

El gran museo egipcio, es el mayor lugar del mundo dedicado a la cultura faraónica y a partir de hoy, aquí se van a mostrar al mundo algunos de los tesoros arqueológicos que nunca habían sido expuestos hasta ahora. El museo que reúne más de 100.000 piezas arqueológicas valiosísimas, desde el Egipto predinástico hasta los periodos griego y romano. Una cuarta parte de esas colecciones nunca habían sido exhibidas hasta ahora. Se espera que lo visiten cada año hasta 7.000.000 de personas.

La nueva casa de los antiguos faraones se ha construido sin prisa. 20 años han tardado en terminar el gran museo egipcio de El Cairo, una superficie equivalente a unos 50 campos de fútbol que convierten a este lugar en el museo más grande del mundo dedicado a la cultura faraónica: "Esperamos que aumentará el número de turistas que vienen a Egipto en al menos un 10 o un 20%", Ahmed Ghoneim, CEO del museo.

El museo, situado a tan sólo dos kilómetros de las pirámides, alberga más de 100.000 piezas de arte egipcio, de las que una cuarta parte se exponen al público por primera vez, aunque la gran estrella seguirá siendo el más famoso de los faraones. ¿Por qué este museo es tan importante y todos esperan su apertura? Por Tutankamón. Además, es el museo más grande del mundo. Realmente ha conseguido que todos los objetos estén vivos durante su exposición.

Un museo con el ajuar funerario de Tutankamón

Por primera vez se tendrá todo el ajuar funerario de Tutankamón, más de 5.000 objetos, muchos de ellos inéditos. "Este laboratorio tiene el honor de ser responsable de la restauración de la obra maestra del rey Tutankamón, las tres camas funerarias y los seis carros que fueron los primeros en ensamblarse aquí". Este viaje fascinante a través de 5.000 años de historia de Egipto hasta la conquista romana, también tiene su particular historia y testigo de ella ha sido la gran estatua de Ramsés II, que lleva siete años de pie en la entrada del museo esperando a que se inaugure.

La estatua llegó al museo en 2006, pero no fue hasta 2016 cuando se la trasladó a su posición actual en el gran salón. Así que podemos decir que el rey Ramsés ha sido testigo de la creación del gran museo egipcio y ahora da la bienvenida a los visitantes con orgullo y majestuosidad.

La idea del gran museo egipcio se gestó a principios de los años 90, pero no fue hasta el año 2005 cuando comenzó el proyecto, que ha sufrido importantes retrasos debido a que ha tenido que lidiar con la revolución de la Primavera Árabe, con la caída del todopoderoso presidente Mubarak y con la pandemia del COVID, pero 1.000 millones de dólares y dos décadas después por fin abre completamente sus puertas, aunque desde hace poco más de un año ya se permitía la entrada parcial a algunas salas de este colosal custodio.