Nueva YorkEl próximo martes la ciudad de Nueva York elegirá a su nuevo alcalde. El favorito es Zohran Mamdani, un socialista radical que ha revolucionado las redes sociales y provocado la ira del presidente actual, Donald Trump.

Tiene 34 años, es musulmán, propalestino y se autodenomina como “la peor pesadilla de Donald Trump”. Se llama Zohran Mamdani, y es el nuevo candidato demócrata para ocupar el Ayuntamiento de Nueva York. Si aún no lo conocen, lo harán pronto: está en boca de todos. Nacido en Uganda y de padres hindúes, representa al ala más izquierdista del Partido Demócrata.

Viaja en metro, autobús y bicicleta por la ciudad

Mamdani se mueve por la ciudad como cualquier otro neoyorquino: viaja en metro, en autobús y en bicicleta. Cuando lo llaman comunista, responde con humor: “no soy comunista, soy ciclista”. Y cuando lo critican por gesticular demasiado, promete guardar las manos solo en los bolsillos.

Su agenda política, inicialmente más radical y ahora algo más moderada, busca hacer de Nueva York una ciudad más asequible. Sus vídeos virales en redes sociales lo han convertido en un fenómeno entre los jóvenes votantes, que ya lo imaginan como el próximo alcalde.

Su mensaje conecta por su naturalidad y su cercanía con la clase trabajadora. Entre sus principales propuestas están la construcción de 200.000 viviendas públicas, la creación de una red de supermercados con productos subvencionados y la gratuidad de las escuelas infantiles públicas hasta los 5 años.

Todo ello financiado con su receta económica más polémica: subir los impuestos a los más ricos.

Del otro lado, Mamdani se enfrenta a los grandes millonarios, la industria financiera y Wall Street.

Entre los candidatos también figuran el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa, aunque ninguno aparece tan bien posicionado en las encuestas como él.

Para cumplir con su ambicioso programa, el joven socialista tendrá que negociar con la poderosa industria financiera, que ya lo observa con recelo.

A pocos días de las elecciones, Zohran Mamdani se ha convertido en el rostro de una nueva generación política que busca transformar Nueva York desde abajo… y con una bicicleta como símbolo.