¿Cuál es el futuro de Andrés? Reino Unido aplaude la decisión de Carlos III, pero pide más

Analizamos la situación personal y penal de Andrés tras dejar de ser príncipe

Andrés deja de ser príncipe y será expulsado de Windsor por las acusaciones de vínculos con Epstein

La decisión de Carlos III de quitar el título de príncipe a su hermano no acaba con el problema en Reino Unido. La indignación allí va en aumento y hay quien pide incluso que sea juzgado, informa Daniel Postico.

Azotado por el huracán Epstein, el príncipe Andrés deja de ser príncipe y dice adiós a la Casa Real Británica. A partir de ahora será conocido como Andrés Mounbatten Windsor. Así lo ha decidido su hermano, rey de Inglaterra.

Una decisión muy aplaudida por la sociedad británica que llevaba años viendo con estupefacción cómo la reina protegía a su segundo hijo -se dice que era su preferido- a pesar de las informaciones que le vinculaban con la red de pederastia del multimillonario estadounidense.

Pero la presión se ha hecho insostenible -llegando incluso al rey Carlos y a su hijo Guillermo- tras la publicación de 'La chica de nadie', el libro que dejó escrito Virginia Giuffre antes de suicidarse y en el que cuenta cómo fue víctima de Epstein y le obligaba a tener relaciones con Andrés, incluso en grupo, cuando era menor de edad.

Andrés ha sido despojado de todos sus títulos y desterrado al complejo de Sandringham, propiedad también de la familia real, pero a tres horas de Windsor. Un destierro con el que la Monarquía Británica trata de distanciarse del escándalo Epstein, el multimillonario pedófilo que se suicido en su celda a la espera de juicio y cuya alargada sombra se cierne, todavía hoy, sobre uno de los hombres más poderosos del mundo.

Analizamos la situación de Andrés con Sergio García García.

La decisión del rey Carlos III marca un antes y un después en la Casa Real británica. ¿qué papel tuvo realmente el príncipe Andrés en el caso Epstein?

Pues a pesar de que nunca fue acusado formalmente de participar en la red de abusos de Jeffrey Epstein, su amistad con él le colocó el centro de la diana porque se le relacionó con varias menores. Una de ellas, lo veíamos antes, es Virginia Giuffre, que se suicidó el pasado mes de abril. Le acusó de haber mantenido relaciones cuando tenía 17. Andrés siempre lo negó pero acabó evitando el juicio pagando 12 millones de libras.

Y ahora que el rey le retira todos los títulos, ¿qué va a ser de él?

A partir de ahora deja de ser “el príncipe Andrés” y pasa a ser Andrés Mountbatten-Windsor, sin honores, sin cargos militares y sin tratamiento real. Solo conserva un derecho como hermano del rey: el octavo puesto en la línea de sucesión del trono. Es una degradación total porque además tendrá que hacer las maletas. Tendrá que dejar Royal Lodge, la mansión de treinta habitaciones que ocupaba en Windsor, y mudarse a una vivienda dentro de la finca de Sandringham. Mucho más discreta, sí, pero sigue siendo una propiedad de lujo

¿Y cuál es su situación judicial ahora mismo?

No tiene causas abiertas en Reino Unido, pero es cierto que su nombre sigue en los documentos del caso Epstein en Estados Unidos. Si aparecieran nuevas pruebas o nuevos testimonios podría ser citado otra vez. Y esta vez, sin el blindaje real del que se ha aprovechado hasta ahora.