Internacional
Conflicto Israel-Palestina

La lucha de Mazionah para volver a tener rostro: Una bomba en Gaza le destrozó la mandíbula

Una imagen de Mazionah tras su última operación

  • Mazionah hoy representa a tantos niños y niñas cuya infancia ha quedado truncada por las bombas en Gaza.

  • A ella los ataques le desfiguraron el rostro y está siendo tratada en un hospital de Estados Unidos.

Mazionah tras el ataque
Mazionah tras el ataque
La historia de Mazionah nos la cuenta Alejandro Oviedo. Comienza en junio del año pasado como la de muchos niños en Gaza durante estos últimos 2 años con una bomba. En el ataque, su hermano y su hermana mayor perdieron la vida.

La familia de Mazionah
La familia de Mazionah
Su madre y su hermana pequeña salieron heridas, pero Mazionah se llevó la peor parte, la explosión le arrancó de cuajo parte de la mandíbula. En el hospital de Al-Aqsa hicieron lo que pudieron para sujetar la mandíbula en su sitio con los escasos recursos de los que disponían pero necesitaba cirugía. Y para realizarla era necesario abandonar Gaza.

En Gaza hicieron lo que pudieron
En Gaza hicieron lo que pudieron

Comienza entonces una complicada operación para conseguir cumplir el sueño de Mazionah: "Me encantaría poder abrir la boca y comer con normalidad. Poder mover la mandíbula. Comer, ser como una chica normal. Desde el pasado diciembre, está un poco más cerca de conseguirlo.

cuatro.com

Su familia consiguió abandonar la franja y trasladarse a Estados Unidos. Allí Mazionah se ha sometido ya a varias operaciones para poder reconstruir su cara. La última tuvo lugar en abril. "Hoy estamos en el hospital para mi segunda operación, estoy emocionada".

Mazionah queire restaurar su cara
Mazionah queire restaurar su cara

Una herida causada por la guerra que poco a poco se va curando... pero que tardará mucho tiempo en cerrar.

