El vicegobernador de la región, Glenn Soco, ha declarado el estado de calamidad

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude a Birmania y Tailandia: el seísmo deja edificios derrumbados y hospitales colapsados

Un terremoto de magnitud 6,9 ha sacudido el centro de Filipinas. El seísmo, que ha ocurrido a muy poca superficie, ha dejado más de 70 muertos, centenares de heridos, desaparecidos y numerosos destrozos. La iglesia de Santa Rosa de Lima, un edificio de 1858 en la provincia de Cebú, no ha aguantado la sacudida del terremoto y ha sorprendido a los vecinos de Bogo, según informa Álvaro Berro.

En total, 30 personas han fallecido en la ciudad de Bogo, otras 22 en San Remegio, 10 en Medellín, cinco en Tobogon, y una en Sugod y Tabuelan. "Estamos recibiendo más información, por lo que la cifra podría aumentar", afirma el portavoz de la OCD Rafaelito Alejandro.

"Ha supuesto un gran desafío para nuestra provincia", según Glenn Soco

El terremoto de magnitud 6,9 ocurrió a las 21:59 hora local del martes a una profundidad de 10 kilómetros cerca de esa localidad, según la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs). "El fuerte terremoto que sacudió Cebú anoche ha supuesto un gran desafío para nuestra provincia", reconoce el vicegobernador de la región, Glenn Soco, que ha declarado el estado de calamidad.

Según las autoridades, se trata de un medida necesaria para "movilizar recursos, brindar asistencia inmediata a las familias afectadas y aplicar medidas de rehabilitación". Al terremoto le han seguido casi 800 réplicas, la gran mayoría con magnitudes de entre 1,8 y 4,8, según Phivolcs. Médicos militares y grupos de ingenieros viajaron a las zonas afectadas por el terremoto para ayudar en la asistencia sanitaria y la reparación de infraestructuras dañadas.

El Gobierno movilizó varios helicópteros y un avión C-130 de las Fuerzas Aéreas

Los hospitales locales están desbordados, las carreteras destruidas y en muchos edificios han quedado atrapados entre los escombros. Mientras, el número de desaparecidos, heridos y muertos no para de crecer. Y por si fuera poco, al terremoto y las réplicas les ha seguido una inmensa inundación en la zona del epicentro.

El Gobierno de Filipinas movilizó varios helicópteros y un avión C-130 de las Fuerzas Aéreas, que transportó 300 sacos de arroz y 100 cajas de fideos, hasta las zonas más devastadas por el temblor. Varias personas tuvieron que evacuar sus viviendas en la ciudad de Iloílo, en Panay, ante posibles derrumbes.

El presidente del país, Ferdinand Marcos Jr, ha expresado sus condolencias en un comunicado difundido a través de su cuenta de Facebook: "Juntos, ayudaremos a nuestros conciudadanos y reconstruiremos las comunidades afectadas". De momento, las autoridades aventuran daños estructurales en varios puntos del país.