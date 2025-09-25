Durante décadas médicos daneses colocaron anticonceptivos intrauterinos en mujeres y niñas inuit sin que lo supieran

CopenhagueLa primera ministra de Dinamarca ha pedido perdón de manera oficial a las mujeres inuit de Groenlandia. El Gobierno danés ordenó su esterilización masiva sin consentimiento durante dos décadas a mediados del siglo XX. Las disculpas llegan 50 años después, pero las víctimas, unas 4.500 mujeres, exigen indemnizaciones, informa en el vídeo Cristina Herráez.

Ha ocurrido este miércoles, en una ceremonia solemne celebrada en la capital groenlandesa, Nuuk. La premier Mette Frederiksen, se ha disculpado en persona a las niñas y mujeres indígenas de la isla por la anticoncepción forzada a la que fueron sometidas. Es una maniobra más en el intento de acercamiento de las relaciones entre el país danés y su territorio autónomo.

Las emotivas palabras de la primera ministra ante el pueblo inuit

"Sé que una disculpa no puede cambiar lo que les sucedió, pero emplear anticonceptivos en el cuerpo de niñas sin consentimiento está mal, y eso es lo que reconocemos ahora. Fue un fracaso y asumimos la responsabilidad", ha afirmado la mandataria ante un primer ministro de Groenlandia incapaz de contener las lágrimas. En el público, decenas de mujeres inuit y altos cargos de la isla.

Fue un discurso marcado por el arrepentimiento. “Solo hay una cosa correcta que deciros hoy: perdón. Perdón por la injusticia que se cometió con vosotras por ser groenlandesas, perdón por lo que os quitaron y por el dolor que se os causó", ha proseguido Frederiksen. También ha hecho referencia al impacto psíquico y ha hablado en todo momento de "error" y "abandono".

Una esterilización que causó sufrimiento físico y mental

Los abusos se cometieron desde 1966 hasta que Groenlandia recuperó sus competencias sanitarias en 1991. Médicos daneses colocaron dispositivos anticonceptivos intrauterinos a miles de niñas y mujeres de la etnia inuit. Lo hicieron sin que ellas tuvieran conocimiento y, por lo tanto, sin oportunidad de dar consentimiento alguno.

Muchas de ellas sufrieron fuertes dolores y no pudieron tener hijos. Algunas quedaron inf�értiles de por vida, incluso cuando les retiraron el dispositivo, debido a graves infecciones. Un abominable control de natalidad de las mujeres indígenas, practicado también por otros países como Canadá, Perú o Estados Unidos.

Un intento de aliviar las tensiones entre Dinamarca y su ex-colonia

Es uno de los asuntos más espinosos de la relación entre Dinamarca y Groenlandia. Un tema conocido como el 'caso de la espiral' con forma del DIU que se empleó. Se calcula que el número de víctimas asciende a unas 4.500 mujeres y adolescentes groenlandesas. Fue parte de una campaña para controlar la natalidad desbocada del pueblo indígena, que parecía tener un costo excesivo al Estado danés de la época.

La raíz de la disculpa se remonta al año pasado, cuando cerca de 150 mujeres inuit demandaron al país, exigiendo una indemnización por el sufrimiento causado. La isla ártica es una constante de actualidad desde que Trump anunció que ansiaba apropiársela. De ahí que Dinamarca pida disculpas y anuncie indemnizaciones en un intento desesperado por aliviar las tensiones con su antigua colonia.