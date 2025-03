J.D Vance reitera el interés de EE.UU por Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha insistido en que Groenlandia es clave para la seguridad nacional. Su vicepresidente J.D Vance ha visitado la isla para convencer al territorio de unirse al país. Según informa Sara Canals y Dani Berbel, ha subrayado el interés del magnate de poseer la isla. Vance ha dado un discurso muy duro y crítico contra Dinamarca tras asegurar que no ha hecho lo suficiente para defender a Groenlandia de la influencia de China y Rusia.

"Lo que creemos que va a suceder es que los groenlandeses elegirán, mediante la autodeterminación, independizarse de Dinamarca , y luego tendremos conversaciones con el pueblo de Groenlandia desde ahí. Creo que hablar de algo demasiado lejano en el futuro es demasiado prematuro", señala el vicepresidente estadounidense. Trump ha justificado sus ambiciones imperialistas diciendo que son claves para la paz en el mundo y que no confía en Dinamarca para proteger ese punto estratégico en el Ártico.

J.D Vance ha aterrizado en la base estadounidense de Pituffik junto a su mujer, Usha Vance. Allí se ha reunido con los 150 soldados estadounidenses desplegados allí. El vicepresidente ha resaltado que Dinamarca "ha fallado" en su cometido de proteger a Groenlandia: "Esta base es menos segura que hace 30, 40 años porque algunos de nuestros aliados no han estado a la altura".

"Ha habido muchas críticas por parte de Dinamarca, muchos ataques contra la Administración Trump, contra el presidente, contra mí y contra otros miembros de nuestra administración por decir lo obvio: que Dinamarca no ha hecho un buen trabajo en mantener la seguridad de Groenlandia", ha añadido. Así, ha recalcado que "reconocer que han existido importantes alianzas de seguridad en el pasado no implica que no se puedan tener desacuerdos con los aliados".