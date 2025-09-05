Su canal de TikTok es toda una fuente documental de cómo el personaje se ha ido apoderando del alcalde

MixcoNeto Bran, alcalde de Mixco (Guatemala) se ha vuelto viral por su forma de comunicar al más puro estilo sheriff con sus pistolas y su sombrero. Él es uno de los mejores ejemplos de cómo las redes sociales han transformado el estilo de la comunicación de algunos políticos, según informa Aldara Martitegui.

Su canal de TikTok es toda una fuente documental de cómo el personaje se ha ido apoderando del alcalde en los últimos nueve años. Ahí podemos ver que no siempre fue así, aunque en sus inicios ya apuntaba maneras.

Neto Bran enseña su imagen perfeccionada a 2,1 millones de seguidores

El alcalde se ha ido adaptando a la red social. Ahora, TikTok es su mejor aliado para exhibir su imagen más perfeccionada, pulida. Mente positiva, esa mezcla de alcalde y sheriff, ese alcalde que se baja al barro, que está con su pueblo. Porque a Bran no le importa si gusta o no a la gente porque él tiene claro qué es lo importante.

En Tiktok, el alcalde cuenta con 2,1 millones de seguidores y más de 50 millones de 'me gustas'. Con estas espectaculares cifras, Bran deja un aspecto claro: las redes sociales pueden ser un gran aliado.