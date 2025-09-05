La estrella de la UFC publicó un vídeo en redes sociales dando la noticia

Conor McGregor, la leyenda de las artes marciales mixtas, se presenta como candidato a la presidencia de Irlanda. El peleador dio la noticia a través de un vídeo en redes sociales que ya acumula más de un millón de 'me gustas'. En las imágenes se ve a la estrella frente al Parlamento de Dublín para buscar el apoyo de los ciudadanos.

La estrella de la UFC, uno de los peleadores más polémicos de las artes marciales mixtas, se postula ahora como presidente de Irlanda. En su discurso, con fuerte carga antimigratoria, acusa al Gobierno de haber arrebatado la libertad al pueblo y hace un llamamiento para conseguir los apoyos necesarios.

"La red de inmigración ilegal está causando estragos en el país", según McGregor

Ante el edificio del Gobierno del país, McGregor ha apelado a su experiencia en combate para hacer frente a la intensa llegada de inmigración masiva. La estrella de la UFC ya anunció su intención de presentarse a las elecciones cuando le dijo a Trump en el Despacho Oval que él era su inspiración. Hasta dio una rueda de prensa con su tema recurrente.

“La red de inmigración ilegal está causando estragos en el país. Hay pueblos en Irlanda que han sido invadidos de golpe. Están acabando con nuestra identidad”, ha llegado a decir.

Desde la Casa Blanca hasta el cine: el recorrido de McGregor

Desde la Casa Blanca al cine. McGregor ha tocado todos los palos. Llegó a aparecer en la película 'Roadhouse', donde llegó a hacer de sí mismo. Porque su dureza y su chulería son las dos características que ha enarbolado como grandes virtudes y que incluso le han valido para vencer en los rings.

Ahora, pretende que le lleven a la presidencia de Irlanda, pero antes ruega a Dios que le ayude a conseguir los apoyos necesarios que aún no tiene. Los comicios en Irlanda son en octubre, cuando veremos si no acaba KO en el primer round.