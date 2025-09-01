Equipos de rescate trabajan contrarreloj para llegar a las aldeas remotas

Más de 800 personas han muerto a causa de un terremoto de magnitud seis al este de Afganistán. El fuerte temblor ha dejado más de 2.700 heridos y cientos de viviendas reducidas a escombros. La población, en medio del caos y del miedo, han intentado ponerse a salvo durante el seísmo y muchos han buscado con sus propias manos a los supervivientes entre los cascotes, según informa Ana Lorenzo.

“Hay niños y ancianos atrapados bajo los escombros. Necesitamos ayuda”, ha confesado uno de los afectados por el terremoto. El seísmo ha tenido el epicentro a 27 kilómetros de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que aumenta el poder de destrucción.

Casi el 95% de las casas de una aldea han quedado destruidas

El terremoto ha arrasado pueblos enteros. Casi el 95% de las casas de una aldea han quedado destruidas. Equipos de rescate trabajan contrarreloj para llegar a aldeas remotas e intentar trasladar a las víctimas en helicópteros. Los deslizamientos de tierra han bloqueado carreteras y han dejado aisladas varias zonas en uno de los países más pobres del mundo.

“Nuestros equipos de apoyo y médicos de varios ministerios están plenamente implicados en la asistencia a los afectados”, ha asegurado el Gobierno de facto talibán. El ministro del Interior, Khalifa Sirajuddin Haqqani, ha dado instrucciones a los funcionarios locales para que presten asistencia inmediata a las familias afectadas.

La evaluación de los daños se dificulta por la precariedad de las carreteras

Los terremotos se sintieron con fuerza en las provincias orientales de Kunar, Nangarhar, Nurestán y Lagman, y las sacudidas alcanzaron también a Kabul, la capital. Naciones Unidas, la Media Luna Roja afgana y el Gobierno talibán han puesto en marcha una operación de rescate masivo en el que ya participan los funcionarios locales y los residentes.

La precariedad de las carreteras y un acceso casi inexistente a las comunicaciones en las zonas rurales dificultan la evaluación de daños y la coordinación de ayuda. Las autoridades advierten que la cifra de muertos y heridos puede aumentar a lo largo del día.

Afganistán se encuentra sobre el punto de colisión de dos gigantescas placas tectónicas y se desliza bajo la placa euroasiática. La provincia de Kunar, la mas afectada por el terremoto, es un laberinto de valles en la región del Hindu Kush. La complejidad del terreno hace que los equipos de rescate tengan dificultades a la hora de buscar a posibles supervivientes.