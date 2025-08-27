Los tres intentos anteriores con lanzamientos de Starship han terminado en tragedia por explosiones del cohete

Investigadores utilizan drones para monitorizar ballenas: les colocan un chip en tan solo un minuto

El supercohete Starship de Space X ha logrado por primera vez desplegar simuladores de satélites en el espacio y amerizar de forma controlada en el Océano Índico en su décimo vuelo de prueba.

Starship despegó a las 23.30 hora UTC del 26 de agosto desde Starbase, en Texas, y "se cumplieron todos los objetivos principales, lo que proporcionó datos cruciales" para el diseño de la próxima generación de la nave y de su cohete de primera fase, Super Heavy, según un comunicado de Space X.

Amerizaje exitoso

La prueba de vuelo comenzó con el Super Heavy despegando con éxito, encendiendo sus 33 motores Raptor y ascendiendo sobre el Golfo de México. Tras el ascenso exitoso, se realizó una maniobra de ascenso en caliente, en la que la etapa superior de Starship encendió sus seis motores Raptor para separarse de Super Heavy y continuar el vuelo espacial.

Tras la separación de las etapas, el cohete Super Heavy completó su combustión de retorno para ponerlo en rumbo hacia una zona de amerizaje previamente planificada. El propulsor descendió e inició con éxito su combustión de aterrizaje, desactivando intencionalmente uno de sus tres motores centrales durante las fases finales y utilizando un motor de respaldo del anillo central. Super Heavy realizó un vuelo estacionario final sobre el agua antes de apagar sus motores y amerizar.

Simuladores de Starlink

Starship completó una combustión de ascenso de duración completa y alcanzó la velocidad prevista, colocándose con éxito en una trayectoria suborbital. Se completó entonces el primer objetivo espacial, con ocho simuladores Starlink desplegados en la primera demostración exitosa de carga útil de Starship. El vehículo completó entonces el segundo reencendido en el espacio de un motor Raptor, demostrando una capacidad clave para futuras combustión de desorbitación, según el comunicado.

Al entrar en la fase crítica de reentrada, Starship pudo recopilar datos sobre el rendimiento de su escudo térmico y su estructura, ya que fue sometido a un esfuerzo intencional para ampliar las capacidades del vehículo. Utilizando sus cuatro flaps como control, la nave espacial llegó una hora y seis minutos después de despegar a su punto de amerizaje en el Océano Índico, realizó con éxito un giro de aterrizaje y completó la prueba de vuelo "con una combustión de aterrizaje y un amerizaje suave".