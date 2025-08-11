"El futuro de la seguridad europea se juega en Alaska"

"Estamos en manos de un presidente de EEUU volátil y que quiere apuntarse una medalla"

Compartir







La guerra en Ucrania sigue. Y Donald Trump, por el momento, no logra pararla. El otro punto de atención internacional esta semana estará en Alaska. Allí. el viernes se van a ver cara a cara Putin y Trump para hablar de la guerra de Ucrania dejando fuera, por ahora, a la propia Ucrania y a Europa. ¿Por qué es tan importante esta cumbre? José Luis Fuentecilla, subdirector de Noticias Cuatro, analiza este encuentro. En su opinión, será clave para "el futuro de la seguridad europea se juega en Alaska".

Fuentecilla tiene claro que "cualquier cumbre entre el presidente de EEUU y el de Rusia es importante, y más con una guerra en marcha en suelo europeo que ya dura tres años. ¿Servirá para alcanzar un acuerdo, para alcanzar la paz?". La conclusión no es fácil teniendo en cuenta que dos partes afectadas, fundamentalmente Ucrania y por otro lado Europa, no van a estar en la cumbre. Y con el anticipo de Donald Trump, que ya ve factible el canje de territorios, algo que Zelenski no ha contemplado nunca como posibilidad. "Si no estás sentado en la mesa es que eres el menú. Aunque solo se parte un alto en fuego como pasó con las dos Coreas".

PUEDE INTERESARTE Más de 3.700 militares ucranianos en la guerra con los prorrusos en el este de Ucrania

El que sí parece haber conseguido salir de un atolladero es Putin, que ha logrado "una cumbre sin conceder nada, ha roto su aislamiento con Occidente, evita las sanciones con las que amenazaba Donald Trump que ya se estaba empezando a cabrear por los constantes bombardeos y si hay un buen feeling entre los dos puede conseguir por medios diplomáticos lo que no ha logrado por la vía militar con el visto bueno de EEUU. Putin quiere convencer a Trump de que él desea la paz y que si la guerra continúa es por culpa de Ucrania por no querer ceder unos territorios y gana tiempo para lanzar una ofensiva. Todo depende de un presidentes volátil, proclive al halago y deseoso de apuntarse una medalla con la paz en Ucrania".

Zelenski no se fía de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido este lunes de que hacer concesiones a Rusia en el marco de las negociaciones de paz para poner fin a la guerra no convencerá a Moscú de detener los ataques contra territorio ucraniano. "Rusia se niega a detener las matanzas y, por lo tanto, no debe recibir ninguna recompensa ni beneficio. Y esto no es solo una postura moral, sino racional. Las concesiones no convencen a un asesino", ha sentenciado el mandatario en redes sociales.

PUEDE INTERESARTE La UE y Ucrania condenan las violaciones de los DDHH en regiones separatistas del este de Ucrania y Crimea

Por ello, ha instado nuevamente a ejercer presión internacional contra Moscú días antes de la reunión programada entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el estado de Alaska, un encuentro del que ha sido excluido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El presidente ucraniano también ha denunciado que en las últimas 24 horas se han producido alrededor de 137 combates en el frente. "Mantenemos nuestras posiciones y hacemos todo lo posible para destruir o expulsar al ocupante", ha resaltado, agregando que las tropas rusas "no reducen su presión".

Asimismo, ha informado de que durante la pasada semana el Ejército de Rusia ha utilizado más de 1.000 bombas y casi 1.400 drones contra territorio ucraniano. En total, 209 soldados rusos han muerto como consecuencias de los combates, según el presidente.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Zelenski ya advirtió en la víspera a Washington que no se deje engañar por el presidente ruso durante el encuentro que se celebrará este viernes en Alaska. "La única causa fundamental de esta guerra es el deseo que tiene Putin de librarla y de manipular a cualquier persona que entre en contacto con él", dijo.

Kiev se ha negado reiteradas veces en el marco de las negociaciones a claudicar ante Rusia con respecto a los territorios ocupados por las tropas rusas durante el conflicto --Lugansk, Donetsk, Zaporiyia, Jersón--, así como sobre la cuestión de Crimea.