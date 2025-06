Donald Trump se muestra decepcionado con el supuesto alto el fuego que él mismo había anunciado

En Oriente Próximo, la tregua anunciada anoche por Donald Trump se ha quedado en un simple deseo. El presidente estadounidense confirma que se ha vulnerado el alto el fuego y que no está nada contento, ya que su objetivo era llegar a la cumbre de la OTAN presumiendo de su logro en una guerra enfocada en las plantas nucleares, según informa Ana Lorenzo. El magnate ha recibido la llamada del presidente ruso, Vladimír Putin, quien le ha ofrecido su ayuda para el conflicto. El presidente se ha limitado a decir que "no necesitaba ayuda con Irán, sino con él".

"Los dos han violado el alto el fuego. Israel también. Básicamente tenemos dos países que han peleado durante tanto tiempo y con tanta intensidad que ya no saben qué coño están haciendo, ¿lo entiendes?", así lo dijo Trump ante los medios con gran enfado y frustración tras quedar el alto el fuego en una idea inalcanzable de momento.

"Necesitamos que Israel se calme porque salieron en una misión esta mañana ¡Necesitan calmarse ya!", subrayó ante los medios. "No estoy muy contento con Israel, estoy muy descontento, aunque tampoco estoy contento con Irán. Se tienen que calmar. Es ridículo. Hay muchas cosas que vi ayer que no me gustaron. No me gustó el hecho de que Israel descargara (bombas) justo después del acuerdo (…) Siendo justos, Israel descargó mucho y ahora me entero de que lo hizo porque sintieron una violación por un cohete que no impactó en ningún sitio", añadió el presidente.

Trump, enfadado con Israel, dice que su alto el fuego sigue en vigor

Donald Trump se muestra decepcionado con el supuesto alto el fuego que él mismo había anunciado a bombo y platillo en su red social. En un mensaje, que empezaba felicitándose por el acuerdo, decía que ambos países aceptaban un alto al fuego total y completo. El presidente apuntaba que, si se cumplían los términos del acuerdo, se consideraría que la guerra habría acabado completamente, un conflicto que él mismo bautizaba como ‘La guerra de los 12 días’.

Trump subraya que, durante su trayecto hacia La Haya para participar en la cumbre de la OTAN, va a intentar frenar los ataques entre ambos países. Minutos después, en sus redes sociales ha publicado otro comentario donde ha anunciado que Israel no va a atacar más y que en estos momentos su alto el fuego sigue en vigor.

Netanyahu asegura que la ofensiva ha logrado eliminar la amenaza nuclear iraní

Trump quería llegar a Europa con una victoria bajo el brazo y proyectándose como un pacificador a pesar de haber bombardeado Irán, fiel a su lema de alcanzar la paz a través de la fuerza. Lo anunció Donald Trump en su red social. "Un alto el fuego de 12 horas entre Irán e Israel tras el cual se considerará que la guerra ha terminado", decía el magnate.

Debía entrar en vigor hoy a las 06:00 horas de la mañana, hora peninsular. La televisión iraní confirmaba, citando a su ministro de Exteriores, que el país cesaría si lo hacía su adversario y también Israel accedía a lo mismo. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguraba que la ofensiva lanzada el 13 de junio había logrado su objetivo de eliminar la amenaza nuclear iraní.

Irán ha negado la violación de ese alto el fuego

En otro mensaje, Trump escribía que el alto el fuego había entrado en vigor y pedía que no se violara. Tras tres horas de calma, a las 09:30 horas de la mañana en Israel, volvían a sonar las alarmas que comunicaban que había detectado misiles lanzados desde Irán contra el norte de su territorio.

Israel activaba de nuevo sus defensas antiaéreas y aseguraba que respondería con contundencia. Irán ha negado la violación de ese alto el fuego. Pero la actuación de ambos ha provocado que el presidente estadounidense pase de la alegría a la desesperación, en cuestión de horas, por no conseguir acabar con este conflicto bélico.