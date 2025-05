Putin sostiene que un alto el fuego con Kiev es posible si se alcanzan los correspondientes acuerdos

Europa anuncia más sanciones a Moscú y muestran su apoyo a Zelenski ante el desplante de Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, asegura que “van por el buen camino” para conseguir la paz en Ucrania y afirma que están dispuestos a hacer un memorando para conseguir el fin de la guerra. Una buena noticia después del pinchazo en Estambul, donde estaban citados los contendientes, por petición del alto dirigente de Rusia, pero Putin no acudió. Según informa Mamen Sala y Beatriz Palomar, el mandatario estadounidense se muestra muy positivo tras la extensa llamada de dos horas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confía en que a a la tercera llamada vaya la vencida. Desde el Despacho Oval y durante dos horas, el estadounidense ha hablado con Putin, quien ha tenido un tono más pacificador. Es su tercera conversación telefónica para tratar de frenar la guerra en Ucrania. El alto dirigente ruso no ha tardado en pronunciarse sobre este encuentro telefónico que ha calificado de "muy constructivo".

"En primer lugar, he agradecido al presidente de Estados Unidos su apoyo para la reanudación de las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania sobre la posible conclusión de un acuerdo de paz, así como la reanudación de las negociaciones que, como es sabido, fueron interrumpidas por la parte ucraniana en 2022", recalca el presidente ruso. Así, recalca que el inquilino de la Casa Blanca ha expresado su posición a favor de un alto el fuego, según ha explicado en declaraciones a los medios recogidas por la agencia de noticias 'TASS'.

Putin asegura que Rusia está dispuesta a elaborar un memorando

Donald Trump ya informó de su intención de hablar con los dos mandatarios la semana pasada. Tras las dos charlas con los dos dirigentes, la Casa Blanca se ha limitado a confirmar que la conversación con el mandatario ruso estaba en marcha y no ofreció detalles de la que tuvo con Zelenski. Putin sostiene que Rusia está dispuesta a elaborar un memorando que incluya un acuerdo de paz.

El mandatario sostiene que un alto el fuego con Kiev es posible "si se alcanzan los correspondientes acuerdos". En este documento, según el alto dirigente ruso, tienen que incluirse los principios para ese alto el fuego y un posible calendario para llevar a cabo el acuerdo. Desde la última conversación, que se realizó en marzo, Estados Unidos ha lanzado toda su artillería diplomática. De momento, sin el resultado esperado. Sin un alto el fuego, Trump se siente "cansado y frustrado con los dos bandos en el conflicto", ha reconocido la secretaria de prensa de la Casa Blanca poco antes de la llamada.

J.D Vance apunta que si Trump no ve avances, abandonará sus esfuerzos

El republicano lleva repitiendo una y otra vez que solo él puede convencer al presidente ruso para avanzar hacia la paz. Pero todo tiene un límite. El vicepresidente J.D Vance ha insistido en que, si Trump no ve avances pronto, está dispuesto a abandonar sus esfuerzos por lograr la paz. "No es nuestra guerra. Intentaremos ponerle fin, pero si no podemos, al final diremos: "¿Saben qué? Valió la pena intentarlo, pero ya está", ha dicho J.D Vance, vicepresidente de EE.UU, en el avión de regreso del Vaticano. Allí se reunió ayer con Zelenski tras la misa del inicio del pontificado, nada que ver con el tenso encuentro que mantuvieron en febrero.

Trump también ha vuelto a hablar por teléfono con el líder ucraniano tras el fracaso de las conversaciones de este fin de semana en Estambul entre Kiev y Moscú. Ucrania ya ha dicho que estaría dispuesta a ceder terreno si llega la paz. Según informa Laura de Chiclana, Ucrania ve con escepticismo y poca esperanza de avanzar para lograr el alto el fuego y el fin de la guerra. Ucrania recuerda que están dispuestos a establecer diálogo para tener una paz duradera pero que no cederán ni reconocerán los territorios ocupados por Rusia. Durante la campaña, Trump repitió una y otra vez que acabaría con la guerra en 24 horas y mañana ya se cumplen cuatro meses de su regreso a la Casa Blanca.