Bowe, Nguyễn, King, Flynn, Sánchez y Perry disfrutaban de la ingravidez asomadas por la ventana de la New Shepard. Las vistas de la Tierra les dejaron sin palabras, pero sorprendentemente, la Luna tuvo incluso más protagonismo. El viaje estuvo cargado de simbolismo y las menciones a sus seres queridos no faltaron.

Katy Perry no dudó en llevarse una margarita en honor a su hija Daisy, que enseñaba con el brazo en alto al tocar tierra. La artista no fue la única que quiso llevarse un ligero equipaje al espacio. La aeronave cargó con un peluche , con el escudo de las Bahamas , una mariposa de cartón, pero sobre todo, con el entusiasmo de las seis mujeres a bordo.

Si algo nos faltó en esos 10 minutos fue escuchar uno de los grandes hits de Katy Perry en el espacio, el único escenario que le faltaba por conquistar: “Canté 'What a wonderful world’ y no una de mis canciones porque esto no se trataba de mi, se trataba del colectivo”. Blue Origin todavía no ha distribuido ese momento, pero ha dado a conocer más detalles acerca de la misión.