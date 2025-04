Lauren Sánchez, prometida de Jeff Bezos; Gayler King, periodista de la CBS; Aisha Bowe, ingeniera; Kerian Flynn, cineasta; y Amanda Nguyen, activista, han sido las encargadas de viajar junto a Katy Perry al espacio en la misión NS-31. A bordo de la nave New Shepard de Blue Origin, las seis mujeres han permanecido durante 10 minutos y 20 segundos disfrutando de la ingravidez.

Jeff Bezos les esperaba en su aterrizaje a las afueras de El Paso, Texas. Lauren Sánchez fue la primera en salir de la cápsula y en ser recibida por su marido con un caluroso abrazo: “No esperaba sentirme tan emocionada . No lloro a menudo, así que no esperaba sentir esta emoción”.

Katy Perry quiso recordar a su hija Daisy en su aventura espacial. Con una margarita en mano y el brazo en alto, la cantante salía de la New Shepard igual de emocionada que sus compañeras: “Esta experiencia es, sin duda, la segunda mejor después de ser madre. Este viaje no se trata solo de ir al espacio. Es el entrenamiento, es el equipo, es todo. Recomiendo esta experiencia al máximo”.

La artista no ha sido el único personaje famoso que se ha dejado ver la misión. Aunque no se subiesen a bordo de la New Sheppard, Kris Jenner, Khloé Kardashian y Oprah Winfrey estuvieron presentes en la zona de lanzamiento para avistar la que ya se ha consolidado como una misión histórica.