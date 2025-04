Los vuelos en helicóptero son uno de los grandes atractivos turísticos de Nueva York. Los vuelos operados por New York Helicopter Tours cuestan unos 270 dólares por persona y son 30 minutos sobrevolando la ciudad. En Manhattan ha media docena de compañías que al año realizan unos 30.000 vuelos de este tipo, generando un negocio que mueve 50 millones de dólares al año.

A día de hoy, existe un proyecto de renovación de los helicópteros tradicionales , para sustituirlos por eléctricos y que así contaminen menos y hagan menos ruido , pero a nivel federal estos helicópteros eléctricos no han sido probados todavía para vuelos comerciales y es un proyecto que está yendo muy lento.

Unos 30.000 viajes turísticos en helicóptero despegan al año del helipuerto del muelle 6 de Manhattan, el mismo del que partió el aparato siniestrado. No solo por el ruido que causan a los residentes locales sino también porque saturan el espacio aéreo.