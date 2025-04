En el aparato viajaba Agustín Escobar Cañadas , presidente de Siemens España que estaba trabajando ahora en el proyecto de trenes de alta velocidad en Norteamérica ‘Brightline West’. Mercé Camprubí Monta l ocupaba la dirección de Comercialización Global en Siemens Energy y era nieta de Agustí Montal i Costa , presidente del FC Barcelona. Ambos viajaban con sus tres hijos de cuatro, cinco y 11 años. Los buzos han encontrado a la familia muy rápido. Tres murieron en el impacto y otros dos fueron evacuados al hospital, pero no han sobrevivido.

Guardacostas y buzos tuvieron que buscar en muy malas condiciones el cuerpo del piloto: con niebla, poca visibilidad, aguas picadas extremadamente frías y lluvia. “Se han retirado seis víctimas del agua y lamentablemente las seis han perdido la vida”, señala el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Que el helicóptero haya impactado en el agua y no en el asfalto no va a facilitar la investigación. Por ahora, lo único claro es que las palas del rotor principal se separaron de la cabina.

"Esto es una de las cosas que me puedo plantear porque hay partes del helicóptero que son muy fuertes pero hay otras más débiles. Un impacto en esa mala suerte del vuelo puede hacer desprender las piezas y es lo que puede haber provocado el accidente en la parte superior de las aspas". Una vez que ocurre esto, el piloto ya no es capaz de controlar la situación: "Cuando pierdes el control ya no puedes hacer nada porque son como las alas del avión".