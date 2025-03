En el plan se incluye mantener la ayuda a a Kiev -según anunció Keir Starmer- con la creación de una “coalición de voluntarios” para defender a Ucrania tratando de garantizar la paz después de que se firmase un acuerdo, aunque está en el aire. Todavía no queda claro qué países la formarían ni qué implicaría. “A mí me parece prematuro hablar de fuerzas de paz cuando todavía no hay paz y todavía no sabemos si lo que algunos llaman paz no es un mero alto el fuego”, sostiene José Manuel Albares, ministro de Exteriores.