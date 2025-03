El enfrentamiento entre Trump y Zelesnki supone el "fin de una era en directo"

"Esta semana Estados Unidos se ha alineado con Rusia, con China y con Corea del Norte en una resolución de la ONU. Esto es insólito, no lo habíamos visto en 45 años. Es el fin del orden internacional impuesto por Estados Unidos al final de la segunda guerra mundial. Y además todo en directo, como decía ese titular, sin ocultar los malos modos. Muy apropiado por otra parte para alguien como Trump, que alcanzó la fama en un reality show y que terminó esta bronca diciendo esta frase 'This is great television, Esto es un gran espectáculo televisivo'".