Cantantes como Annie Lenox, Kate Bush, Tori Amos o Hans Zimmer han plantado cara al gobierno británico junto a otros mil músicos en contra de las medidas previstas que podrían poner en riesgo su trabajo y desvalorizar su esfuerzo y trayectoria. Los músicos han lanzado 'Is this what we want?' o en castellano, '¿Esto es lo que queremos?'