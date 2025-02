En mitad de la carrera por liderar el mercado de la inteligencia artificial, el ambicioso magnate de SpaceX intenta hacerse con el monopolio a nivel mundial, pero parece que no le está saliendo del todo bien. Musk le lanzaba un acuerdo millonario a Sam Altman fundador de OpenAI , la empresa de IA propietaria de ChatGPT. El multimillonario le ha ofrecido un total de 97.400 millones de dólares para comprar la empresa, acuerdo rechazado inmediatamente por Altman.

En 2015, los rivales se convertían en socios al fundar OpenAI, una organización sin ánimo de lucro inmersa en un proceso de transición hacia un modelo de negocio lucrativo. En 2018 los magnates rompían su alianza y el año pasado, el de Twitter presentaba una demanda contra OpenAI y el propio Altman alegando que el objetivo de desarrollar inteligencia artificial para el beneficio social no estaba siendo cumplido: “No confío en Altman y no creo que debamos tener la IA más potente del mundo en manos de una persona que no es de fiar”.