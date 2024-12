El mandatario ruso afirma que la situación en la guerra está cambiando drásticamente y que está cerca de lograr sus objetivos. Rusia está lista para negociar y hacer concesiones sobre Ucrania, ha anunciado Putin, quien está dispuesto a llegar a un acuerdo con Donald Trump, con quien asegura que no ha hablado desde hace cuatro años.

Respecto a este alto el fuego, Zelenski ha advertido de que Ucrania tiene que contar con apoyo para disuadir próximas agresiones rusas. "Si tenemos un alto el fuego y todos están felices, pero vuelve Putin en dos meses, en seis, en un año o dos. Entonces perderemos todos y no lo quiero, no sé qué haríamos entonces. Necesitamos u n plan real, una posición fuerte y cuento con la unidad de Estados Unidos y la Unión Europea", ha ahondado.

El mandatario ucraniano no ha querido detallar en público en qué consistirían las garantías de seguridad que reclama a los lideres europeos, un acuerdo en el que señala igualmente a Washington. "No hay decisiones todavía porque es importante tener a los dos a bordo", ha declarado, si bien ha insistido en que estas garantías "no deben ser artificiales" sino un "mecanismo" que sirva como apoyo a Ucrania hasta su entrada en la OTAN, que a ojos ucranianos es la "garantía última".