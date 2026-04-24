Nuestro Código Civil es claro y se puede ser español de distintas maneras

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¿Qué es ser español? ¿Nacer en España? ¿Ser hijo de padre y madre española? ¿Puede alguien hacerse español aunque no haya nacido aquí y sus padres no sean de aquí? En Vox tienen un buen lío. Dos de sus altos cargos, primos además, se llevan la coontraria. Garriga contra Garriga. Empezamos por lo que dice el portavoz de Vox en Cataluña, Joan Garriga. "Es español el nacido de padre y madre española", aseguró este jueves el portavoz de Vox en Cataluña.

Lo que pasa con ese razonamiento es que el padre y la madre de su primo, de Ignacio Garriga no son españoles. El padre es belga, la madre es de origen ecuatoguineano. Si ninguno de sus padres es español, el portavoz de Vox en Cataluña estáría diciendo que el secretario general de vox, Ignacio Garriga, no es español. Se lo han preguntado a él. "Es un error. Hay personas que no tienen padre o madre españolas y que al final terminan siendo españolas". Joan Garriga ha acabado rectificando.

Pero, al final, lo que importa es lo que diga Abascal. El líder de la formación, dice que ser español es, por ley, el que tiene la nacionalidad española. Por eso, su intención es, precisamente, endurecerla.

Lo que dice el Código Civil

Nuestro Código Civil es claro. Se puede ser español de distintas maneras. Y, en efecto, tener padre y madre españoles es solo una de las diferentes casuísticas recogidas para ser español de origen. Pero también lo son los nacidos en España, hijos de padres extranjeros si al menos uno de ellos ha nacido aquí o los nacidos aquí con padres extranjeros apátridas.

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Y luego está quien consigue la nacionalidad española por residencia, por ejemplo: 10 años suele ser el plazo general, aunque en el caso de algunos países, como los países iberoamericanos, sean solo dos. O por carta de naturaleza: cuando la nacionalidad la concede el Gobierno mediante un Real Decreto ante circunstancias excepcionales. Esto dice la norma, independientemente de lo que Vox quiera incluir en su mantra de prioridad nacional que ha colado en sus pactos con el PP.

Vox aprieta con la prioridad nacional

Vox, de hecho, sabiendo que este término le ha colocado de nuevo en el centro del debate político, ha elevado la presión a los gobiernos autonómicos del PP presentando iniciativas en los parlamentos regionales en las que defienden el concepto de 'prioridad nacional' para garantizar que los españoles accedan primero a la prestación de servicios públicos y ayudas sociales, siguiendo la estela de lo acordado entre ambos partidos en Aragón y Extremadura.

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Fue en el pacto para investir a la 'popular' María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura donde se recogió, en el documento firmado por PP y Vox, que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas "se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". La misma terminología se usó en el acuerdo entre ambas formaciones para investir a Jorge Azcón en Aragón.

Esta semana, además, el Pleno del Congreso ha rechazado, con los votos del PP, la iniciativa de Vox en la que instaba a aplicar el criterio de "prioridad nacional" en el acceso a ayudas públicas y a derogar la regularización extraordinaria de migrantes. Los 'populares', en cambio', emplazaron a los de Abascal a aclarar por qué rechazaron su enmienda con la literalidad del acuerdo de Extremadura y de Aragón sobre la prioridad nacional.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que el principio de 'prioridad nacional' que han pactado se basa en el "arraigo" y sólo cabe aplicarla dentro de la ley. Para el líder de Vox, Santiago Abascal, la aplicación de este concepto es necesaria alegando que los españoles sufren "discriminación" frente a los inmigrantes a la hora de acceder a viviendas de protección oficial o ayudas sociales. "Eso es lo ilegal", ha respondido ante las dudas sugeridas por el andaluz Juanma Moreno o la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Abascal ha manifestado hoy que está "muy tranquilo" ante la posibilidad de que el Gobierno recurra en el Tribunal Constitucional (TC) cualquier ley que permita la aplicación de "la prioridad nacional": "Nosotros no vamos a cometer ninguna ilegalidad, vamos a tomar las medidas necesarias para que el principio de prioridad nacional avance", ha dicho.

Uno de los primeros 'barones' en pronunciarse sobre la iniciativa en defensa de la 'prioridad nacional' ha sido el 'popular' Juanfran Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana. El síndic de Vox en Les Corts valencianas, José Mª Llanos, ha justificado la proposición no de ley (PNL) presentada por su grupo en la cámara autonómica para instar al Consell a solicitar al Gobierno por la "inseguridad" en las calles y el "gran colapso" en la sanidad y los servicios sociales provocado, según ha sostenido, por la inmigración "irregular masiva". Pérez Llorca ha afirmado que se trata de un debate "estéril" porque, según él, "siempre" se ha dado prioridad al que está empadronado y eso no supone "ser racista". Además, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha dicho que su grupo analiza la iniciativa de Vox "para después poder llegar a los acuerdos y a los consensos necesarios", pero que "el tema del arraigo siempre ha estado ahí".

En la Asamblea de Murcia, Vox también ha registrado una iniciativa para instar al Gobierno de López Miras a defender la "prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles". En este contexto, el presidente murciano ha respondido que su ejecutivo va a anteponer la prioridad "legal y constitucional" ante la moción presentada por Vox como condición para aprobar la Ley de Vivienda Asequible.

En el Parlamento de Baleares Vox ha registrado una proposición no de ley (PNL) para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que "garantice la prioridad nacional". "Lo que se puede hacer en Extremadura se puede conseguir en Baleares y en el resto de España", ha dicho la portavoz de esta formación, Manuela Cañadas, quien cree que los españoles tengan preferencia "en el acceso a los servicios públicos". Esta moción ya ha tenido respuesta del portavoz del Govern balear, Antoni Costa, que ha dicho que el Ejecutivo de Marga Prohens no "contribuirá" al debate generado. "El concepto que maneja Baleares es exigir tres años de residencia legal para acceder a la Renta Social Garantizada (Resoga) y a la renta de emancipación", ya pactado con Vox. Sobre la iniciativa de Vox en el Parlament, si va "en los términos" que entiende el Govern, la apoyarán.

El presidente de la Junta de CyL, Alfonso Fernández Mañueco, pendiente de negociar con Vox, ha emplazado a hablar del pacto "cuando se concrete", sin hablar de este concepto. Y en Cantabria, Vox llevó al Pleno una PNL contra la regularización de migrantes que incluía la prioridad nacional, que fue rechazada.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, defendió como "razonable" una prioridad nacional vinculada al "arraigo al territorio" y acusó Vox de "levantar polvareda" buscando una "confrontación" que favorezca su "proyección electoral". Ha sido el propio Abascal quien, en un acto de precampaña por el 17M en Ayamonte (Huelva), le ha avisado de que pondrán la 'prioridad nacional' como condición para un pacto con el PP andaluz.

Este concepto también ha generado choque en la Comunidad de Madrid. La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha afeado a Ayuso sus dudas por la 'prioridad nacional' pactada en Aragón y Extremadura, avisando de que lo pedirán tras las elecciones de 2027. Ayuso defendió que su Gobierno aplica la "racionalidad" en sus ayudas, afirmando a su vez que "nadie deja atrás a ningún español" y tampoco negará cobertura sanitaria "absolutamente a nadie".

El portavoz de Vox en el Parlamento de La Rioja, Ángel Alda, también ha presentado una proposición no de ley que pedía establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario. Desde el PP, el diputado Víctor Visairas, ha replicado que el Gobierno de Gonzalo Capellán no va a poner "barreras" a la atención sanitaria.

Respecto a Ceuta y Melilla, ambas gobernadas por el PP, Vox también ha defendido su "histórica defensa" de la 'prioridad nacional' "desde los planes de empleo a ayudas sociales".

Vox también ha llevado el debate de la 'prioridad nacional' a CCAA gobernadas por el PSOE. En Navarra, el portavoz de Vox en el Parlamento, Emilio Jiménez, registró una moción para su debate en la que insta a priorizar las prestaciones sociales a los españoles. En Castilla-La Mancha, Vox ha exigido tanto al presidente socialista, Emiliano García-Page, como al líder 'popular' manchego, Paco Núñez, su aplicación. El líder regional socialista ha asegurado que los de Abascal buscan "que en España se odie al diferente", algo que hoy hace con los inmigrantes "y mañana hará con los de una tierra o de la contraria".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado el pacto de PP-Vox en Extremadura y Aragón sobre la 'prioridad nacional' y ha advertido de que esto puede crear ciudadanos de primera y de segunda. También se ha pronunciado el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón: "¿Cómo nos sentiríamos si hubieran aplicado prioridad nacional a nuestra emigración?".

El Parlamento Vasco rechazó una iniciativa de Vox que defendía la aplicación del criterio de 'prioridad nacional' para el acceso a servicios públicos. Recibió 65 votos en contra (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar), y solo fue apoyada por la única representante del grupo proponente en la Cámara. El PP se abstuvo.

En Canarias, Vox también ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento, mientras el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya renegó del concepto de 'prioridad' nacional'.

Pedro Sánchez aprovecha la coyuntura

Desde Chipre, Pedro Sánchez exprime la incomodidad del PP con la prioridad nacional. "Cuando hablan de prioridad nacional están hablando de crear ciudadanos de primera y segunda clase". A lo que responde el presidente de Aragón. Azcón dice que viviendo de los que quieren dar a Cataluña una financiación singular.

Pero Sánchez sigue, consciente del recorrido electoral del tema. "Una discriminación que hoy afecta a ciudadanos migrantes pasado mañana va a afectar a muchos colectivos".

La prioridad nacional de Vox también ha sido rechazada hoy por la Iglesia Católica de nuestro país, que ha dejado claro que no se mueve a nivel de ningún eslogan, critican que el fin es buscar “una polarización” y se ponen del lado del prójimo sea del país, de la lengua o del lugar que sea.