EEUU no puede expulsar a España de la OTAN

Lidia Camón 24 ABR 2026 - 14:49h.

Para que un miembro salga, lo tiene que pedir, ese miembro, voluntariamente.

Pedro Sánchez contesta a la nuevo polémica que el Gobierno no trabaja con correos sino con documentos oficiales.

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Un correo interno del Pentágono contempla la posibilidad, de nuevo, de suspender a España de la OTAN y no es la primera vez. El 14 de octubre de 2025 fue la última vez que Pedro Sánchez y Donald Trump se vieron las caras. Desde entonces su tira y afloja en el apretón de manos se ha convertido en todo un pulso. Que empezó por el gasto en defensa, con críticas generalizadas de Trump a los miembros de la OTAN, y mención especial a España. "No sé cuál es el problema con España pagará el doble".

El 9 de octubre de 2025, Trump dejó caer ya ante el presidente de Finlandia que quizás España debería ser expulsada de la OTAN. "Tal vez debería ser expulsada", dijo.

Amagó tambien con cortar las relaciones comerciales y tras la negativa del Gobierno Español a apoyar a Estados Unidos en su guerra contra Irán, las amenazas subieron de tono. Incluso delante del canciller alemán, que guardó un controvertido silencio. "Vamos a cortar todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con ellos". Desde entonces, más países como Francia o Italia se han sumado a la negativa española. “No vamos a ser cómplices de algo malo para el mundo por miedo a las represalias de alguno”.

Y Trump llegó a amagar con retirarse de la OTAN, pero ahora vuelve a cambiar de opinión. En un correo interno del Pentágono filtrado, su Departamento de Guerra plantea suspender a España de la OTAN o de apartarla de las posiciones importantes dentro de la Alianza, por sus desacuerdos sobre la guerra de Irán. Y España responde. Desde Chipre, Pedro Sánchez resta importancia a esos documentos internos y reitera la colaboración con los aliados de la OTAN: "Nosotros no trabajamos con emails sino con documentos oficiales", contesta ante la nueva polémica.

EEUU no puede expulsar a España de la OTAN

La realidad es que EEUU no puede expulsar a España de la OTAN. Para que un miembro salga, lo tiene que pedir, ese miembro, voluntariamente. Lo dice claramente el articulado de la Alianza Atlántica en su artículo 13: "Cualquiera de las partes podrá dejar de serlo un año después de haber notificado su renuncia ante el Gobierno de los Estados Unidos, el cual informará a los Gobiernos".

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Pero no solo a España. Trump se plantea castigar también al Reino Unido por no apoyarle en la guerra contra Irán. En el mismo correo interno, Estados Unidos se plantea revisar su postura sobre las Islas Malvinas, administradas por los británicos, pero que siguen siendo reclamandas por la Argentina de su aliado Javier Milei.