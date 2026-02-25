En el mismo día que hemos conocido los últimos documentos del 23 F se ha muerto Antonio Tejero.

Juan Pedro Valentín: "Parece que en un mismo día se cierra de manera simbólica una etapa de la historia de España".

En el mismo día que hemos conocido los últimos documentos del 23 F se ha muerto Antonio Tejero. Juan Pedro Valentín, analiza una coindicencia histórica.

"Parece que en un mismo día se cierra de manera simbólica una etapa de la historia de España. Tejero es el símbolo de la asonada contemporanea en España. Con su bigote, con su tricornio, con su quieto todo el mundo. Incluso con esa frase que nunca dijo y se le atribuye: se sienten, coño. Fue el que obligó a arrastrarse por el suelo a un parlamento democrático a base de tiros. A todos menos a unos pocos que se quedaron sentados, tal vez porque se temían que todo estaba perdido. Entre todos destacó un Gutiérrez Mellado que se encaró a todos diciendo que no le iban a doblegar. "Tejero encarnó el golpe y su fracaso. Fue el primero en entrar y el último en salir".

Como dijo su mujer tras el fracaso del 23F, le han dejado tirado como una colilla. Porque "a veces la historia se entiende mejor con la mirada de los personajes secundarios. Carmen Díez, la mujer de Tejero, expresa a las claras el sentimiento del fracaso del golpe y la preocupación por su marido: "Le han engañao, es tonto, le han dejado tirado como una colilla, le han dejado en la estacada. Es la rabia por el fracaso, pero también el temor porque haga una masacre, algo que el propio Tejero le quita de la cabeza cuando le dice; "No hombre, no va a haber sangre, mujer, mientras tenía secuestrados a todos los diputados".

En la historia, Tejero, en opinión de Juan Pedro Valentín, quedará "como el protagonista del último intento de Golpe de Estado de la historia de España. Que se cerrara una etapa negra en la que algunos personajes se arrogaban la misión de salvar la patria porque les dolía la España en la que vivían. Militares que consideraban que había que poner orden porque los españoles no estaban capacitados a decidir cómo querían ser gobernados. Yo espero que eso ya haya quedado atrás y pertenezca a los libros de historia".