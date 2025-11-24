Juicio a Jordi Pujol y su familia: la imagen de todo un clan en el banquillo

7 miembros de los Pujol en el banquillo de los acusados y por videoconferencía el que fuera expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

13 años han pasado desde que terminó la investigación del juez instructor.

Una familia como símbolo de una época ya pasada de dominio en Cataluña. 7 miembros de los Pujol en el banquillo de los acusados y por videoconferencía el que fuera expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de 95 años y recientemente ingresado por neumonía, que pese a su edad y su estado de salud, será juzgado.

La Sala ha decidido que Jordi Pujol será juzgado desde casa. Fue president de la Generalitat de Cataluña durante 23 años. Su defensa presentó informes médicos para evitarle la vista, pero finalmente sus hijos se sientan en el banquillo y él lo hará por videollamada. Un juicio por ocultar, presuntamente, una enorme fortuna en Andorra.

La sala ha tomado esa decisión en contra de la opinión de los médicos forenses, que esta misma mañana han ratificado ante el tribunal que Pujol no está en condiciones de ser juzgado, debido a su estado físico y mental, aunque se ha abierto a revisarla más adelante, en función de la evolución del expresident.

Tras escuchar a los forenses, el tribunal se ha dirigido a Jordi Pujol para preguntarle si conocía los motivos por los que comparecía ante la sala. Posteriormente, ha sido el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo quien ha querido saber si sería capaz de reconocer su firma en un documento: "No estoy bien, tengo dificultades, pero me pongo a disposición del tribunal", ha respondido el expresident.

La decisión de la Audiencia Nacional ha caído como un jarro de agua fría entre las defensas -por un micro abierto se ha escuchado un asombrado "¡la leche!"- y ha indignado a JxCat: la formación posconvergente la ha calificado de "intolerable" y ha denunciado una "persecución política" contra el legado de Pujol en Cataluña.

Un striptease financiero, denunciado

Ya en la primera sesión, dedicada a las cuestiones previas, ha sobrevolado el juicio la Operación Cataluña contra el procés y las maniobras de la policía patriótica y el excomisario jubilado José Manuel Villarejo, en una causa cuyos orígenes la defensas sitúan en la llamada "guerra sucia" al independentismo.

Jaime Campaner y Francesc Sánchez, abogados de Josep y Oriol Pujol Ferrusola, respectivamente, han blandido la artillería de la Operación Cataluña para pedir la nulidad de la investigación, aduciendo que la policía patriótica fue la que instigó las revelaciones que dieron pie a la causa: desde el pantallazo de las cuentas de la familia que publicó 'El Mundo' hasta la denuncia de Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, ante la policía.

Para Campaner, la primera comisión rogatoria que la justicia remitió a Andorra para obtener información bancaria de los Pujol debe ser declarada nula puesto que procedió de un 'striptease' financiero a la familia Pujol. Es el comienzo del fin de esta causa", ha defendido el abogado.

La carta de confesión sobre su fortuna oculta

En ese sentido, ha alegado que el "pecado original" que desencadenó la carta de confesión de Pujol sobre la fortuna oculta, el 25 de julio de 2014, fue la publicación en la prensa de un "pantallazo" de movimientos bancarios de la familia en Andorra, una información que, ha recalcado, el propio Villarejo afirma "sin ambages" que fue obtenida por "fuerzas de seguridad del Estado".

"Aquí hay una causa primigenia, la voluntad de pseudopolicías y aparatos del Estado para influir en el 'procés", ha asegurado el abogado de Oriol Pujol, tras recordar otros episodios que se han vinculado con la llamada Operación Cataluña, como la conversación espiada en el restaurante La Camarga de Barcelona entre la exlíder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez.

"Si mi cliente se llamara González Amador (novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso), tendría un intercambio de documentación con el Ministerio Fiscal, pero se llama Pujol", ha apuntado Francesc Sánchez.

También han sacado a relucir los letrados los mensajes de SMS que Victoria Álvarez intercambió con Jorge Moragas, exjefe de gabinete del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy que la animaba a denunciar a Jordi Pujol Ferrusola para "salvar a España".

La defensa más técnica de la cuestiones previas ha ido a cargo del penalista Cristóbal Martell, abogado de Jordi Pujol Ferrusola, quien ha llamado la atención sobre la "genérica" acusación de corrupción y ha cuestionado buena parte de las pruebas obtenidas mediante comisiones rogatorias, por exceder los límites que la justicia andorrana fijaba a la investigación.

El juicio proseguirá este martes con el resto de cuestiones previas de los hijos de Pujol y los empresarios -el abogado del expresident ha declinado plantear ninguna- y con la incógnita de si los acusados acudirán a las siguientes sesiones, después de que el tribunal les haya permitido ausentarse del proceso siempre que no tengan que declarar.

No estoy bien, tengo dificultades, pero me pongo a disposición del tribunal

13 años después llega el juicio

La realidad, pese a todo, es que al fin, hoy, más de una década después, se celebra el juicio contra el clan Pujol. Sí, 13 años han pasado desde que terminó la investigación del juez instructor. Y hoy comienza el proceso. 42 sesiones de juicio, por el que pasarán 254 testigos y 19 acusados.

Jordi Pujol Ferrusola se ha sentado junto a todos sus hermanos Josep, Oriol, Oleguer, Pere,. Marta y Mireia. Además, al lado de Jordi Pujol, su exmujer, Mercé Girones. Es la primera sesión de un juicio que durará hasta mayo y en el que no veremos al patriarca, al expresident Pujol. A sus 95 años y con la salud deteriorada será juzgado desde casa. Su defensa presentó informes médicos para evitarle la vista, pero la la Sala ha decidido seguir adelante.

Para el hombre que lo fuera todo en Cataluña el fiscal pide 9 años de cárcel. Para su hijo Jordi, 29: para el resto de los hermanos, ocho años.

Marta Ferrusola, ya fallecida, era la madre superiora y su hijo mayor, el capellán

Según el escrito de acusación, el patriarca tejió una red de de adjudicaciones públicas a empresarios amigos en las que todos ganaban y se repartían los beneficios. Y en las que todos los miembros de la familia fueron adquiriendo un rol e incluso su nombres clave. La ya fallecida Marta Ferrusola, era la superiora, su hijo mayor el capellán..

Junto a los Pujol se sientan en el banquillo unos 15 colaboradores acusados junto a la familia de blanqueo u organización ilícita por haber formado, presuntamente, una organización criminal que usó el poder político para enriquecerse.