Isabel Sanz 13 NOV 2025 - 16:03h.

Las acusaciones populares no han dado credibilidad a la versión con la que el fiscal general del Estado

Cinco abogados han insistido en la culpabilidad de Álvaro García Ortiz.

Compartir







Último día del juicio al Fiscal General del Estado que esta tarde quedará visto para sentencia. Cinco abogados han insistido en la culpabilidad de Álvaro García Ortiz. El más duro de ellos ha sido el abogado de González Amador, el denunciante, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que cree que a su cliente se le han quitado todos sus derechos "le han arrasado en sus derechos, su presunción de inocencia, apuntalado día a día por el Gobierno generando daños en la vida familiar que no ha querido ni contar".

Se acusa al Gobierno y la Fiscalía, de llevar a cabo una estrategia conjunta para perjudicarle. Otro de los abogados, el de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago, ha puesto el foco en el borrado de mensajes y dice que hay que condenar al fiscal general del Estado como se condenó a Bretón por borrar las pruebas del asesinato de sus hijos. "Los cuerpos no se encontraron, pero se dio por probado que el borrado de la prueba, en este caso la eliminación física de los cuerpos de los niños ha sido así. Es decir, que estamos ante la eliminación intencional del cuerpo del delito o las pruebas de la inocencia puede y debe ser tomado como prueba de cargo a efectos condenatorios".

Las acusaciones populares no han dado credibilidad a la versión con la que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defendió su inocencia en el juicio, ni a la de los periodistas que afirmaron que supieron antes que él del correo con la admisión de dos delitos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Tanto la acusación particular que ejerce Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, como los abogados de cuatro acusaciones populares han apuntado directamente al fiscal general como la persona que filtró el correo en el que el abogado de este empresario reconocía un fraude a Hacienda para llegar a un pacto.

Para el autodenominado sindicato Manos Limpias, es la "única explicación razonable". Su abogado ha subrayado que "no existe una alternativa" dado que "se ha eliminado todo el rastro de prueba de descargo que podría haber" ante el borrado del móvil del fiscal general.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Antes que él, el letrado de Fundación Foro Libertad y Alternativa ha tachado de "inverosímil" tanto el testimonio de García Ortiz como de dos periodistas que aseguraron haber conocido el correo antes que él, y ha considerado "intrascendente" que supiesen que la iniciativa de la conformidad partiese de la pareja de Díaz Ayuso.

"Lo esencial", para él, es "la difusión del contenido concreto del correo".

También el abogado del Colegio de la Abogacía de Madrid ha considerado que la credibilidad de los periodistas que dicen que tuvieron acceso al correo clave antes que el fiscal general "está puesta en solfa".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

La última acusación en intervenir ha sido la del abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) -muy crítica con la labor de García Ortiz al frente del Ministerio Público-, quien ha cuestionado que los periodistas se amparasen en el secreto profesional cuando, ha dicho, el código deontológico les autoriza a revelar las fuentes para evitar que un inocente sea condenado.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha negado este jueves en el juicio que se sigue contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, que la Fiscalía actuara de forma "impropia" con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. A su juicio, "ha recibido el mismo trato que recibe cualquier ciudadano" al que se le investiga por fraude fiscal.

Sánchez Conde ha querido manifestarse así antes de presentar su informe final en el juicio que se celebra contra el fiscal general por, supuestamente, haber filtrado a la Cadena SER el correo que la defensa de González Amador envío a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024 para ofrecerse a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar el ingreso en prisión.

La fiscal ha insistido en que "está fuera de toda duda" la actuación que llevó a cabo el Ministerio Fiscal, desde que abrió las diligencias preprocesales relativas a González Amador hasta que presentó su denuncia ante los juzgados madrileños.

"El señor González Amador ha recibido el mismo trato en estas actuaciones que el que recibe cualquier ciudadano al que se le imputan infracciones penales, puesto que la denuncia contra él fue presentada con antelación al conocimiento de su identidad o de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid" por parte de la Fiscalía, ha manifestado.

En la misma línea, ha recalcado que "el Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia o improcedente" en lo relativo a González Amador, cuya representación legal reclama hasta cuatro años de prisión para el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos.

"Estamos ante un juicio paralelo basado en conjeturas"

La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha denunciado este jueves en la última sesión del juicio en su contra en el Tribunal Supremo (TS) la existencia de un "juicio paralelo", al tiempo que ha expresado su confianza en que no afectará a la "independencia" de los magistrados a la hora de dictar sentencia.

El abogado del Estado José Ignacio Ocio ha arrancado de esta forma su informe final para defender a García Ortiz de la presunta revelación cometida contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, por la que podría ser condenado a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros.

Ocio ha explicado que a lo largo de las pesquisas se han enfrentado a numerosas "dificultades" porque este caso "ha estado marcado por un contexto mediático excepcional" que "ha desbordado el debate jurídico".

"Se ha podido generar, sin ningún género de dudas, un auténtico juicio paralelo --basado en conjeturas, en filtraciones y lecturas parciales-- que ha creado un entorno adverso para el derecho a la presunción de inocencia del excelentísimo señor fiscal general del Estado", ha afirmado.

No obstante, ha concluido esta "pequeña introducción" expresando su confianza en que "esa contaminación externa" no afecte "a la serenidad, a la independencia y a la objetividad con la que los excelentísimos señores magistrados del Tribunal Supremo habrán de dictar sentencia".

"Apelamos, por tanto, a la esencia de esa función jurisdiccional para que, aplicando los principios de independencia judicial y de aplicación imparcial del derecho, se pueda garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de mi representado", ha añadido.

En concreto, ha aludido a los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. "Esto es, (...) que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", ha enfatizado.