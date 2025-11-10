"A mí nadie me lo ha propuesto". El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, favorito para suceder a Mazón, dice no saber nada.

Vox exige luchar contra fanatismo verde y la inmigración masiva para apoyar a un candidato del PP, que quiere conocer ya.

En Valencia ponen el contador en marcha para buscar un sustituto a Carlos Mazón. PP y Vox tienen poco más de diez días para encontrar un nombre. Todos los ojos miran a Juanfran Pérez Llorca, mano derecha de Mazón que hoy ha reaparecido, informa Sandra Pons.

"A mí nadie me lo ha propuesto". El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que le corresponde a la dirección nacional de su partido "proponer" el candidato para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, al tiempo que ha rechazado entrar en "especulaciones" sobre este asunto, aunque ha reconocido que no puede "negar" que su nombre está "encima de la mesa".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras la junta de síndics de este lunes, su primera aparición pública en Les Corts tras la dimisión de Mazón la pasada semana, en la que ha admitido que su posición en este momento "no es fácil" porque también es el secretario general del PPCV, entre otros cargos.

"Estatutariamente, le corresponde a la dirección nacional elegir a los candidatos a las elecciones autonómicas", ha recalcado, aunque ha apuntado que la situación de la Comunitat Valenciana es "un poco anómala" tras la renuncia del jefe del Consell ahora en funciones.

Preguntado por si le gustaría ser el candidato, Pérez Llorca ha señalado que él en este momento es alcalde de Finestrat (Alicante) y por ello tiene "un deber y una obligación" con sus vecinos. "Permítanme que sea muy prudente en esa contestación", ha declarado. En cualquier caso, ha apuntado que el plazo que marcan Les Corts se extiende hasta el 19 de noviembre, por lo que "hasta ese día se pueden presentar candidaturas".

Por otro lado, sobre si él formará parte de las negociaciones entre el PP y Vox, ha asegurado que lo desconoce --"no lo sé"-- y ha insistido en que su partido tiene que "dictaminar qué personas" formarán parte de las mismas. No obstante, ha destacado que entre la dirección del PPCV y la del PP nacional existe un diálogo "bastante permanente" y "muchísima fluidez". "Somos el mismo partido", ha señalado.

Cuestionado sobre la reunión entre el PP y Vox el pasado viernes en València para negociar el candidato para sustituir a Carlos Mazón, el síndic 'popular' ha asegurado que a él no le "consta" que se produjera ese encuentro, por lo que desde luego no estuvo "presente", aunque eso "no significa que no pasase".

Y sobre a qué se debe que el PP no haya comunicado todavía a Vox su candidato, ha esgrimido que habrá que "preguntarle a la dirección nacional" de su partido. En este contexto, ha señalado que en estos casos "siempre hay que ser discretos y prudentes" y ha garantizado que, "cuando esté el acuerdo adoptado", se facilitará "la debida información, con letra mayúscula y letra pequeña".

Además, preguntado por si alguien de su partido le ha ofrecido la posibilidad de ser el candidato, ha afirmado que "nadie" le ha "comunicado" que deba serlo. Y cuestionado directamente sobre si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lo ha ofrecido, ha sostenido: "A mí nadie me ha propuesto ser candidato".

Vox exige tener un candidato encima de la mesa

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha advertido al PP de que no habrá "negociación" sobre la sucesión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat hasta que los 'populares' propongan un candidato, "sea quien sea", cosa que no han hecho "todavía". No obstante, ha reconocido que hasta ahora sí que han habido "contactos", aunque ha considerado "absolutamente irrelevante" quién ha protagonizado los mismos.

"El PP tiene que aclararse y nombrar a su candidato. Esa es su competencia y, cuando esté nombrado, hablaremos sobre políticas concretas. Así hemos hecho siempre", ha expresado este lunes en rueda de prensa tras la junta de síndics.

Vox exige luchar contra fanatismo verde y la inmigración masiva

Dicho esto, Llanos ha recalcado que lo que le interesa a Vox es que, "sea quien sea" el candidato del PP, se impulse "la lucha contra el Pacto Verde y el fanatismo climático", la "inmigración masiva" y se desarrollen políticas encaminadas hacia "la reducción fiscal, el apoyo a la vivienda y la educación en libertad". "Esos han sido siempre nuestros ejes de cualquier negociación política", ha sostenido.

Por tanto, a su juicio, si el candidato que propone el PP "cumple con esas políticas concretas", resultará "mucho más fácil que demos estabilidad al gobierno de la Comunidad Valenciana". En este contexto, ha insistido en que Vox quiere "conocer al candidato" del PP, "y entonces veremos con qué PP estamos negociando", ha subrayado. "Saben perfectamente que está el PP de Feijóo, el PP de Mazón, el PP de Mañueco, el PP de Guardiola", ha apuntado.

Preguntado directamente por si el actual síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, es la persona propuesta por los 'populares' para suceder a Mazón, Llanos ha asegurado que a Vox no se le ha comunicado "ningún candidato todavía". Y sobre quién está en las negociaciones por parte del PP, ha advertido de que desde su formación "no se negociará hasta que tengan un candidato". "No es una cuestión de hablar ahora de quiénes sean los que negociarán", ha recalcado.

Cuestionado por si en esos "contactos" entre el PP y Vox se ha puesto encima de la mesa del nombre de Pérez Llorca, ha respondido que no, puesto que "si hubiera salido, tendríamos candidato, y el PP no ha propuesto todavía candidato". En todo caso, ha rechazado "hablar de futuro" y ha sostenido: "En caso de que sea Juanfran, hablaremos con Juanfran; en caso de que sea otro, hablaremos con el otro".

Sobre si en Vox ven "bien" que sea Pérez Llorca, ha esgrimido que quien "tiene que verlo bien es el PP" y ha insistido en que en Vox les da "absolutamente igual quién sea el candidato si con él se puede negociar para mantener las políticas concretas, que es lo que nos importa, y con el verdadero fin de mantener la estabilidad política de la Comunitat Valenciana y seguir adelante con la reconstrucción".

En este punto, ha afeado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que parezca que "se haya enterado un año después" de que "lo único importante es la reconstrucción" de Valencia tras la DANA y ha reivindicado: "Nadie como Vox ha trabajado en la reconstrucción y por eso ofrecimos apoyo para sacar adelante los presupuestos".

En cualquier caso, sobre si son "optimistas" de cara al pacto con el PP, ha aseverado que el optimismo "siempre es lo mejor", puesto que ser pesimistas "no conduce a nada". Dicho esto, ha avisado de que, al igual que en Vox quieren "estabilidad" para la Comunitat Valenciana y que "no se pare en ningún momento" la reconstrucción, tampoco le tienen "ningún miedo" a un proceso electoral. "Estamos preparados para cualquier cosa", ha sostenido.

Sobre si les sorprende la "tardanza" del PP para proponer candidato, ha considerado que si "las cosas" van "despacio y con buena letra" es porque "se tienen que pensar bien" y ha apuntado que todavía "quedan 12 días" para proponer candidaturas. Y sobre el estado de las mismas, ha especificado que hasta el momento "solo han habido contactos" entre el PP y Vox, por lo que "no hay nombres todavía". "Cuando empiecen las negociaciones será cuando el PP nos ofrezca un candidato", ha apostillado.

Y Francisco Camps, en medio de la polémica

El 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps ha mostrado su confianza en que PP y Vox serán capaces de llegar a un acuerdo para escoger a un sucesor de Carlos Mazón como jefe del Consell y, así, poder agotar la legislatura hasta 2027 sin adelantar elecciones autonómicas. Además, ha vuelto a ofrecerse a liderar de nuevo el PPCV para "revitalizarlo", "centrar" su discurso y recuperar las "mayorías absolutas" en la Comunitat Valenciana.

Camps ha defendido que se agote la legislatura sin adelantar elecciones, ya que considera que separar las autonómicas de las municipales reduce la participación. También se ha mostrado convencido de que PP y Vox llegarán a un acuerdo porque "están trabajando para ello" y, a su juicio, "lo que se decida será lo mejor para la Comunidad Valenciana y para España".

A partir de ahí, ha sostenido que el congreso del PPCV se debería convocar "en febrero o en primavera" de 2026 para nombrar a un nuevo presidente del partido: "Sería lo adecuado para ir preparando las campañas electorales tanto de las municipales como de las autonómicas".

Sobre si aboga por una bicefalia entre el líder del PPCV y un 'president' de la Generalitat de transición hasta las elecciones, se ha limitado a decir que "ya se vería en su momento". Sí ha afirmado que "imagina" que habrá primarias para elegir posteriormente al candidato a los comicios autonómicos de 2027.

Preguntado por el hecho de que suenen nombres para suceder a Mazón como el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, o la alcaldesa de València, Mª José Catalá, pero no el suyo, ha indicado que no es diputado autonómico --Mompó tampoco lo es-- y que es necesario que el nuevo 'president' lo sea si se quiere evitar ir a elecciones. Dicho esto, ha reiterado su intención de liderar el PPCV para "prepararlo" hasta 2027 y que "vuelva a tener toda la fuerza que tenía".

"Estoy volcado en conseguirlo. Es la obsesión que debemos tener los 'populares'. Para poder gobernar y hacer las cosas bien es fundamental que el partido pueda revitalizarse y ponerse en marcha", ha reivindicado, y ha sostenido que "los votantes que se fueron tienen que volver al Partido Popular".

Cuestionado por si puede ser un "lastre" para su partido, ya que su figura ha estado ligada a casos de corrupción, Camps ha sacado pecho de nuevo de las tres mayorías absolutas que logró en 2003, 2007 y 2011, además de subrayar que fue absuelto de los procesos judiciales en los que fue imputado y que le llevaron a dimitir un mes después de su última victoria electoral.

"Si yo pensara que para mi partido y para mi comunidad esto no es lo mejor, no estaría aquí", ha recalcado tras repetir que ha defendido su "honor, honestidad e inocencia" durante 15 años en "procesos muy complejos". También ha querido dejar claro que su vida política "siempre" ha estado ligada al PP: "No puedo pensar estar en otro lugar que no sea el Partido Popular".

Respecto a si ha contactado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el expresidente valenciano ha explicado que le trasladó su propuesta de volver a "primera línea" y que quedaron en que hablarían".

En cuanto a Mazón, ha destacado que dimitir fue una "decisión valiente", le ha deseado "que todo salga bien", le ha instado a "defender su honorabilidad y su trabajo" y no ha querido entrar en si debe dejar el acta de diputado para dejar de estar aforado, ya que ha mantenido que "dimitir como presidente de la Generalitat ya tiene una gran trascendencia personal".

El PSPV y Compromís piden elecciones: "Juanfran Pérez Llorca es Juanfran Mazón".

El PSPV y Compromís han insistido este lunes en reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón y han considerado que el actual síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, uno de los nombres que suena como posible reemplazo, es "cómplice" del ahora 'president' de la Generalitat en funciones: "Juanfran Pérez Llorca es Juanfran Mazón".

De este modo lo han manifestado desde ambos grupos en rueda de prensa tras la junta de síndics de este lunes. De un lado, el socialista José Muñoz ha cuestionado que en el marco del proceso de negociaciones entre el PP y Vox para relevar a Mazón se esté hablando del Pacto Verde Europeo y de inmigración, lo que a su juicio revela que los 'populares' están "dispuestos a entregar todo a la extrema derecha para aferrase al poder".

También ha hecho hincapié en la "lucha de poder" que cree que se está produciendo en el PP, puesto que "la favorita" de 'Génova' para suceder a Mazón es la alcaldesa de València, María José Catalá, mientras que "el favorito del PPCV" es Juanfran Pérez Llorca. A este último le ha retado a dejar claras "qué líneas rojas va a marcar" a los de Santiago Abascal ante el discurso "racista y negacionista" de estos. "¿En algún momento va a poner pie en pared y a ejemplificar que no todo vale?", le ha preguntado.

En este sentido, ha reprochado al PP y a Vox que, en estas negociaciones, la reconstrucción tras la DANA "no haya sido un elemento" que esté encima de la mesa. "Están hablando de inmigración y del Pacto Verde, pero en ningún momento de lo que le debe preocupar a la Comunitat Valenciana, que es cómo afrontar el proceso de reconstrucción. No se ha escuchado desde que dimitió Mazón, no se escuchado a nadie ni del PP ni de Vox hablar de esto", ha denunciado.

Por todo ello, ha considerado que esta situación "solo se soluciona con elecciones" y ha reivindicado que los valencianos "necesitamos votar". "Todo lo que ha ocurrido aquí es suficientemente trágico y grave para que la ciudadanía pueda ir a las urnas a votar para decidir libremente el futuro que queremos para la Comunitat Valenciana. Esto no puede seguir así 'sine die'", ha expresado.

Sobre la opción de que Juanfran Pérez Llorca sea el reemplazo de Mazón, ha advertido de que el síndic del PP y secretario general de los 'populares' valencianos, al igual que otros dirigentes de este partido como el presidente del PP de Valencia, Vicent Mompó, son "cómplices" del jefe del Consell ahora en funciones. "Es el número dos de Mazón", ha incidido sobre el primero, mientras que ha tachado de "mentiroso" al segundo. "El día 29 --de octubre de este año-- estaban de pie aplaudiendo a Mazón --en un acto--", ha recalcado.

Y preguntado por si desde el PSPV exploran la posibilidad de presentar un candidato a la investidura, José Muñoz ha pedido "no poner el foco donde no lo está". "No estamos en eso, estamos en una convocatoria electoral y ese es el escenario que plantea el PSPV y es lo coherente con nuestra posición en los últimos siete meses", ha argumentado. "Queremos elecciones", ha zanjado.

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha hecho hincapié en que una semana después de la dimisión de Carlos Mazón "aún no sabemos quién será el candidato" del PP, al tiempo que ha insistido en denunciar que este relevo lo hayan de decidir los líderes de Vox y el PP a nivel nacional, Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente.

Es más, en el caso de la primera formación, ha cuestionado que la negociación esté en manos del portavoz en el Parlament de Catalunya y secretario general de Vox, Ignacio Garriga. "Una anomalía más a sumar a esta sensación de parálisis permanente a la que están sometiendo a los valencianos", ha censurado.

Preguntado por qué le parece Pérez Llorca si finalmente es el candidato del PP, Baldoví ha reiterado que para Compromís es "Mazón punto dos" y ha hecho hincapié en que el dirigente 'popular' tiene "una profunda amistad" con el jefe del Consell ahora en funciones.

Además, ha pedido no olvidar que ha estado "en los dos pactos importantes que ha tenido el PP con Vox, arrodillándose y aceptando todas las premisas" de este partido. "Como dijo --la exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa de la dana-- Salomé Pradas, Juanfran Pérez Llorca es Juanfran Mazón", ha resumido.

Sobre si prefieren a la alcaldesa de València, María José Catalá, el síndic de Compromís ha sostenido que la responsable municipal "forma parte de estas Corts, ha estado acompañando a Mazón y no lo está haciendo muy bien en el Ayuntamiento" de la capital. "Ni uno ni otro merecen la confianza de Compromís", ha zanjado.

No obstante, ha asegurado que para la coalición "no es irrelevante" quién forma parte de las negociaciones, tal y como ha manifestado el síndic de Vox, José Mª Llanos, y ha considerado que el hecho de que por parte de esta formación esté negociando el portavoz en el Parlament de Catalunya "quién va a ser el nuevo 'president' de la Generalitat Valenciana" tiene "su importancia".

Mientras, respecto al PP, ha manifestado "no saber quién está negociando, si --el expresidente del Gobierno José María Aznar o Feijóo". "Las decisiones que nos afectan a los valencianos no la están decidiendo los valencianos", ha criticado.

Además, Baldoví ha preguntado al PP y Vox si en el marco de estas negociaciones están realmente "pensando en los problemas de los valencianos en su día a día", ya que "lo que estamos escuchando es la Agenda 2030 y los inmigrantes". "No sé si pondrán alguna cosa más de condiciones al PP, pero nadie está pensando en la crisis de las mamografías, las listas de espera en sanidad, de que faltan aún profesores en las escuelas", ha deslizado.

Así, ha lamentado que "nadie está hablando de la reconstrucción", sino de "repartirse candidaturas y de saber si es uno o será el otro". Ante esta situación, ha recalcado que al fututo 'president' de la Generalitat "lo han de elegir los valencianos, no el portavoz --de Vox-- en el Parlament de Catalunya, Abascal o Feijóo". Por tanto, ha reclamado "devolverle la voz al pueblo" después del "desastre de gobierno que hemos tenido".

Preguntado por si Compromís presentará candidato a la investidura, Joan Baldoví ha asegurado que, en caso de hacerlo, sería "única y exclusivamente un candidato instrumental que lo único que haría es devolverle la voz al pueblo valenciano", con el propósito de llevar a cabo "la transición lo más rápidamente para que hayan elecciones y sea el pueblo quien decida quién debe pilotar el futuro en los próximos cuatro años".

No obstante, ha indicado que en la coalición no han "hablado" este tema, aunque ha considerado que "deben ser primero quienes tengan mayorías más grandes" que la representación de Compromís los que tengan que proponer candidatos.

En este contexto, cuestionado por tantearían a Mónica Oltra, el síndic de Compromís ha afirmado que "hoy, ayer y anteayer" tienen "claro" que la exvicepresidenta de la Generalitat es "un valor en esa coalición", que "no se entendería" sin ella, por lo que "siempre tiene las puertas abiertas para volver cuando quiera y donde quiera".

Y sobre si podría ser la candidata, ha asegurado que, "si ella y los órganos de Compromís lo deciden, evidentemente". "Pero primero ha de ser una decisión personal de Oltra y, después, como cualquier candidato, someterlo a los órganos de Compromís", ha especificado.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha vuelto también a exigir elecciones para superar "la peor crisis política que hemos vivido en la Comunitat Valenciana" y preguntada por si los socialistas presentarán algún candidato a la investidura, ha recalcado que ella "no adelantaría ninguna pantalla", pero ha advertido de que no van a permitir "ninguna trampa" del PP y Vox para "no iniciar el reloj por el cual habría una convocatoria electoral de manera automática".