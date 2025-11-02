Carlos Mazón anunciará este lunes qué ha decidido tras hablar varias veces con Alberto Núñez Feijóo

Carlos Mazón comparecerá públicamente este lunes tras mantener "varias conversaciones" con Alberto Núñez Feijóo

Vicent Mompó es el nombre "de consenso" del PP valenciano de cara a una posible renuncia de Carlos Mazón

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, realizará finalmente este lunes una comparecencia pública ante los medios de comunicación para dar a conocer su decisión tras las conversaciones que ha mantenido a lo largo de este domingo sobre su futuro político con el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Informa en el video Ángela Julve.

Según han apuntado fuentes del PP de la Comunidad Valenciana, en el marco del proceso de reflexión que el mandatario de la Generalitat y del PPCV anunció este pasado jueves, Mazón ha mantenido este domingo "varias conversaciones" con el presidente nacional del Partido Popular.

Afectados por la DANA exigen la dimisión de Mazón

Decenas de personas, la mayoría familiares de personas fallecidas en la DANA del 29 de octubre de 2024, se han concentrado la tarde de este domingo ante el Palau de la Generalitat para pedir la dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón.

Los concentrados, entre ellos Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, han portado carteles y camisetas con la foto de sus familiares fallecidos o con frases como '20:11 ni olvido ni perdón' o '229 fallecidos 0 responsables. Valencia no olvida'. Además, coreado gritos como "Mazón a prisión" y "Consell dimisión".

Álvarez ha señalado que viven un futuro relevo de Mazón con "algo de alegría, porque no puede ser de otra manera", pero remarca que "esto es una primera fase, una primera batalla dentro de una guerra".

"Lo que buscamos -ha continuado- es que se ponga a disposición judicial y que acabe en prisión, como no puede ser de otra manera, y exigimos también toda la dimisión del Consell. Son todos, en mayor o menor medida, responsables".

"También son responsables las personas que le han dado soporte todos estos meses, tanto de su partido como del partido que le ha estado sosteniendo", ha dicho en referencia al PP y a Vox.