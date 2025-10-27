Carles Puigdemont rompe con Pedro Sánchez: ¿Y ahora qué?

Juan Pedro Valentín, director de Noticias Cuatro, analiza la ruptura de Junts con el PSOE y los efectos en el futuro del Gobierno.

"Podrán ocupar poltronas, pero no podrá gobernar, tendrán el poder, pero no ejercer el Gobierno", dice Carles Puigdemont

Compartir







"Podrán ocupar poltronas, pero no podrá gobernar". "No tendrá presupuestos, no tendrá no capacidad de gobernar, tendrá el poder pero no podrá ejercer el Gobierno". Es el mensaje de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez tras romper su apoyo al Gobierno, si es que todavía existía. Declaraciones de intenciones de cara a su futuro como formación. "No ayudaremos a este Gobierno ni a ningún otro que no ayude a Catalunya", sentencia el líder de Junts...desde Perpiñán, en Francia porque Puigdemont sigue prófugo de la Justicia española. Lorelei Esteban da todos los detalles de una rueda de prensa que no ofreció grandes sorpresas.

Desde Junts el mensaje es que "se ha constatado que no hay confianza suficiente y, de hecho, la desconfianza mutua es la misma. Quizá hay confianza personal, pero no a nivel político".

La ejecutiva de Junts, con el expresidente de la Generalitat y líder del partido al frente, Carles Puigdemont, había acordado por unanimidad romper con el PSOE. Ahora será la militancia la que votará, pero pocos dudas de lo que dirá.

El Gobierno no desea un choque frontal

El PSOE defiende que están cumpliendo con lo pactado, según explica María Galán. El Gobierno no quiere un choque frontal, quiere temblar los mensajes y apelar a la mano tendida en una relación tormentosa desde hace dos años, repleta de tiras y aflojas. Será en el Congreso donde se verá de forma más clara la ruptura.

Carles Puigdemont ha lanzado una pregunta a Pedro Sánchez. ¿De qué manera piensan continuar? ¿De qué manera piensan gobernar el país?

Son preguntas que solo puede contestar el presidente del Gobierno. No obstante, Juan Pedro Valentín, director de Noticias Cuatro, analiza esta decisión y sus efectos en el Gobierno de España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Junts dice que pasa a la oposición pero, ¿En qué cambia todo esto?

Podría decir que en nada, pero cambia porque Junts escenifica la ruptura. No es la primera vez, habían dicho que habían roto relaciones, habían recomendado una moción de confianza. Pero esta es una ruptura más formal. ¿Por que? Porque les aprieta Alianza Catalana que les está haciendo bastante daño en su cuota electoral en Cataluña. La verdad es que Junts no ha sido el socio más fiable del Gobierno, Pedro Sánchez había logrado la investidura gracias a la ley de amnistía, pero a partir de ahí cada ley ha tenido que sudarla mucho el Gobierno para sacarla adelante. Ahora mismo, Junts ha dejado la puerta abierta a aprobar leyes que sean buenas para Cataluña. A priori no cambian tanto las cosas.

¿Y Sánchez puede seguir sin el apoyo de Junts? ¿Puede verse obligado o forzado a convocar elecciones?

Acabamos de ver el caso de María Guardiola, a la que no le aprueban presupuestos y adelanta las elecciones en Extremadura. El PP le dice a Pedro Sánchez que se mire en ese espejo, que debería hacer lo mismo. Sánchez va a presentar presupuestos de la manos de María Jesús Montero en las próximas semanas y probablemente no saldrán adelante, pero Pedro Sánchez ya ha dicho que va a seguir hasta 2027.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Cabría una posibilidad. Ya sabemos que nadie que va a adelantar elecciones y lo avanza previamente. Podría ser que Sánchez diga, no salen los presupuestos, ahora tengo una razón para convocar elecciones y no las convoco por el caso Koldo, el caso Ábalos, el caso Begoña, por el caso de su hermano, por el caso Cerdán, las convoco porque no me han aprobados presupuestos y puedo ir con eso como programa electoral. La otra opción es que cumpla su palabra y siga hasta 2027, como ha dicho, hasta la extenuación.

Hasta el 2027 son dos años. Puigdemont le dice a Sánchez que podrá ocupar poltronas pero no podrá gobernar...

Puigdemont en un momento determinado le dice a Sánchez que podrá tener el poder... Mientras que Puigdemont ve poltronas, Sánchez ve el poder. Estar en Moncloa es el poder. Puede que no tenga el apoyo en el Congreso de los Diputados, pero la Moncloa da mucho poder. Por ejemplo, Sánchez puede tener en mente otra fecha: finales de 2026 cuando llega la última entrega de los fondos europeos, y probablemente Sánchez también quiera ir a las elecciones en el 2027 diciendo he cumplido y eh tenido todos las entregas de los fondos europeos. Eso es un acicate para Sánchez. Y se maneja bien teniendo a muchas en contra, está acostumbrado.

Tiene escrito un Manuel de Resistencia...