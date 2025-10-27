¿Dónde estuvo y qué hizo Carlos Mazón en la hora más crítica de la DANA?

Un año después, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sigue sin explicar qué hizo en las horas más críticas de la DANA.

La jueza de la dana solicita a Les Corts el listado de llamadas de Mazón del 29O remitido a la comisión de investigación.

Compartir







¿Dónde estuvo Mazón en la hora más crítica de la DANA? Un año después, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sigue sin explicar qué hizo en las horas más críticas de la DANA. Hoy hemos conocimos nuevos detalles de dónde estaba Carlos Mazón después de su comida con la periodista Maribel Vilaplana y no coincide con lo que ambos contaron públicamente.

Enésima versión sobre la hora en blanco de Mazón en la DANA. Ahora sabemos que acompañó a la periodista Maribel Villaplana hasta un parque cercano al Ventorro a las 18:45.

Hasta ahora había asegurado que salió del ventorro y se fue directo a la Generalitat. Así lo explicaba él mismo hace 20 días. Un recorrido desvela al detalle por Mazón en el que se tardan diez minutos. Pero hay testigos que señalan que su llegada al Palau fue a las 19:55. ¿Dónde estivo desde las 18:45 hasta que llegó al Palau a las 19:55?

De Mazón se conoce también su registro de llamadas. A las 18:57 habló con su jefe de Gabinete y a partir de hí con nadie hasta las 19:34. Son 37 minutos desaparecido, hasta que contactó con el responsable de infraestructuras de la Generalitat. Mazón llegó al CECOPI a las 20:28. Con ropa diferente se incorporó al Gabinete de crisis.

Un año después de la DANA, las manifestaciones se suceden mientras el diario ABC publica una encuesta de GAD3 en la que dice que el 75% de los valencianos rechaza la gestión de Mazón e incluso la mayoría de los votantes del PP quiere que dimita y convoque elecciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La jueza de la DANA solicita a Les Corts el listado de llamadas de Mazón

En medio de esta polémica, la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha solicitado a Les Corts Valencianes el listado de llamadas que hizo el 29 de octubre el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, una lista que ha sido remitida por Presidencia a la comisión de investigación sobre las riadas en la cámara autonómica.

Así consta en un auto de la magistrada instructora, contra el que cabe recurso, y en el que solicita que la cámara autonómica le remita ese listado en el plazo de un día.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

La instructora señala en su resolución que, en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta "pertinente" el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, y el 'president'.

Al respecto, señala que se aportó por la defensa de la investigada un acta notarial con capturas de pantalla del móvil de Pradas y que, en la comisión de investigación de Les Corts, Presidencia de la Generalitat entregó un listado de llamadas de Mazón, entre las que se encontrarían las que tuvieron lugar el 29 de octubre con su entonces consellera, cesada posteriormente.

Así, señala la magistrada que el auto de 16 de octubre de 2025 de la Audiencia Provincial --en el que le ordenaba citar como testigo en la causa a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el 29O en un restaurante-- se recogía que el 'president' "ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell", y que tiene atribuidas, según la ley, "funciones directivas y de coordinación", de forma que puede impartir "instrucciones" a los miembros del Consell.

De igual modo, la jueza indica que en el auto de la Audiencia se señala que resulta "igualmente preciso determinar y cuadrar los posibles comentarios" que pudiera haber efectuado el 'president' sobre cómo iba avanzando la reunión del Cecopi, qué información manejaban los que en ella participaban y por qué se actuó del modo en que se hizo, con el concreto momento en que se produjeron.

Por tanto, afirma que el listado de llamadas que se pretende recabar "se trata de un documento público, en tanto que ha sido remitido por Presidencia de la Generalitat Valenciana, a la comisión de investigación de la DANA de Les Corts Valencianes".