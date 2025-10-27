Reforma fiscal: ¿Cómo impactaría en los casos que afectan a la familia de Pedro Sánchez?

Isabel Sanz Lidia Camón 27 OCT 2025 - 18:47h.

Este martes el Consejo de Ministros aprobará el nuevo proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que actualiza los procesos penales. Lo más importante: ya no habrá un juez instructor dirigiendo las investigaciones penales, ahora lo hará un Fiscal, un fiscal investigador que será supervisado por un "juez de garantías". Éste velará porque se cumpla la ley y los derechos de todos durante la investigación.

También se limita la acusación popular. Ya no podrán ejercerla ni partidos políticos ni sindicatos. Además, cambia el mandato del Fiscal General. Ya no será de 4 años, será de 5 años para que no coincida con la legislatura del gobierno de turno. Y sólo podrá ser cesado previo informe del Consejo General del Poder Judicial, aunque no será vinculante.

Todo esto se decide en un momento en el que hay varias causas abiertas que salpican al entorno del Gobierno, como el caso Koldo o el de Begoña Gómez. Y también con el fiscal general del Estado procesado. ¿Cómo puede afectar esta reforma a estos juicios? Anabel Sanz, de Noticias Cuatro, analiza las claves.

¿Va a afectar esta reforma a alguno de estos casos que afectan al Gobierno y la familia de su presidente?

De ninguna forma, porque la ley, si se aprueba, entrará en vigor en enero de 2028. En lo que tiene que ver con su causa, el juicio empieza la semana que viene, así que ningún efecto.. Y en cuanto al desempeño de su trabajo, él no va a estar al frente del ministerio público cuando los fiscales empiecen a llevar las riendas de las investigaciones, porque en España, el cargo está limitado a dos mandatos y él ya está en el segundo.

Y al resto de causas. ¿Veremos a PP y Vox como acusaciones en el caso Koldo si llega a juicio?

Sí, los veremos y a Manos Limpias en la causa contra Begoña Gómez si se llega a juzgar. Y al PSOE en el juicio por las responsabilidades de la DANA si es que hay juicio. Si la ley entra finalmente en vigor, afectará a las causas nuevas que se abran a partir de 2028. Es decir, las que vengan de atrás se seguirán rigiendo por el modelo actual.

Pero esta reforma ¿Entrará en vigor?

El Gobierno está convencido de que sí, para ellos es una de sus grandes reformas. Pero ahí se van a encontrar con la dificultad de los números. La reforma necesita la mayoría absoluta del Congreso, así que primero tendrá que tener atados los votos de la investidura, incluido, por ejemplo Junts. Y parece difícil que tal y como están las cosas cuente con el apoyo del PP, aunque en su día el Gobierno de Rajoy intentó llevar a cabo una reforma similar, para que los fiscales instruyeran las causas, que es algo que ha defendido siempre una gran parte de la judicatura. La reforma del PP acabó en un cajón, veremos que pasa con la del PSOE.