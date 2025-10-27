Raquel Duva 27 OCT 2025 - 16:25h.

Kike ya había intentado suicidarse antes: Sufría depresión desde que le echaron del trabajo y ella le quería dejar desde hace un año

Una desolada Mar Hernández, alcaldesa de Librilla estuvo con sus padres mientras se hacía el levantamiento del cadáver. .

Compartir







Ainhoa era hija única y solo tenía 19 años. Fue asesinada presuntamente por Kike, su pareja de 27, en Librilla, Murcia. Llevaban cuatro años juntos, pero ella quería dejarlo desde hace más de un año. No ha podido hacerlo. Apareció asfixiada en el piso que compartía con su pareja. Todo indica que, presuntamente, la asfixió mientras dormía. Luego intentó quitarse la vida ingiriendo pastillas. Llamó a su hermana pidiendo ayuda, informa Sofía Muñoz.

Una desolada Mar Hernández, alcaldesa de esa localidad, estuvo con sus padres mientras se hacía el levantamiento del cadáver. El minuto de silencio en el pueblo reflejaba el estado de ánimo. Todos conocían a las familias, son muy queridos en el pueblo. Se han decretado cinco días de luto, pero nadie entiende nada. "Es terrible", aciertan a decir los vecinos, "era la hija de mi amiga , 19 años, preciosa, estoy en shock. Tenían sus peleas, la pareja discutía y la madre no se metía, eran jóvenes, allá ellos".

La pareja se conoció trabajando en una cafetería. Kike ya había intentado suicidarse antes. Sufría depresión desde que le echaron del trabajo. Kike fue detenido y puesto a disposición judicial.

De confirmarse como crimen machista el caso de Murcia, sería la quinta víctima en octubre de este año, la misma cifra que en el mismo mes del año pasado.