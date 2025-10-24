No es 'Narcos', es Chiclana: así cazan a una lancha con 1.700 kilos de hachís

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas a bordo de una narcolancha que transportaba 1.700 kilos de hachís frente a la costa de Chipiona (Cádiz)

ChipionaLa Guardia Civil ha detenido a cuatro personas a bordo de una narcolancha que transportaba 1.700 kilos de hachís frente a la costa de Chipiona (Cádiz).

Según los operarios, no fue una detención sencilla. La embarcación sospechosa, equipada con cuatro motores de 350 caballos, trató de escapar realizando maniobras evasivas a gran velocidad. Durante la persecución, otras dos lanchas, que navegaban vacías, intentaron distraer a las patrulleras y obstaculizar la operación.

Finalmente, los agentes lograron interceptar la embarcación y detener a sus cuatro tripulantes. A bordo localizaron casi dos toneladas de hachís distribuidas en numerosos fardos.

Poco después, en una playa de Rota, los agentes detectaron a varios individuos manipulando garrafas de gasolina destinadas a abastecer las narcolanchas. En total, se incautaron 124 bidones de combustible, algunas ya cargadas en una embarcación.

La operación supone un nuevo golpe al narcotráfico en el Golfo de Cádiz, una de las zonas más activas en la entrada del hachís a Europa. Pese a estos éxitos, fuentes policiales reconocen la falta de medios materiales y humanos para hacer frente a las mafias que operan desde el norte de África, aprovechando los vacíos de vigilancia para introducir droga en territorio español.