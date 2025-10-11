"Vamos a seguir luchando, no nos vamos a parar", ha resaltado la activista María Plaza en el aeropuerto de Barajas

El primer amanecer en Gaza tras el acuerdo de paz y el alto el fuego: se cumple la primera fase del proceso aceptado por Israel

Compartir







Las activistas de la Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens detenidas por Israel, entre ellas la diputada regional de Más Madrid, Jimena González, han reivindicado a su llegada a Madrid este sábado el éxito de acciones como la que ellas han protagonizado contra el genocidio y el bloqueo en Gaza. Informa en el vídeo Patricia Corral.

Jimena González, María Plata y María Teresa Aracom, a quienes acompañaba Yacine Belkaid Ayar, otro activista de la flotilla, han aterrizado sobre las 11:00 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, donde les esperaba un grupo de diputados y miembros de Sumar, así como activistas propalestinos, que portaban una pancarta pidiendo el fin del genocidio palestino.

Entre quienes les aguardaban, figuraba la ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Manuela Berguerot.

Denuncian que sigue el genocidio en Gaza

Jimena González ha señalado que "las flotillas están siendo un éxito, están consiguiendo cambiar cosas. El esfuerzo colectivo que se está haciendo, flotilla tras flotilla, más allá de las personas individuales que vamos en los barcos, está triunfando".

Aún así, ha denunciado que continúa el genocidio: "Hay ahora mismo más de 11.000 palestinos mayores de 12 años en prisiones israelíes en territorio ocupado sufriendo torturas y tratos infinitamente peores que los que hemos recibido nosotras".

"En esto es en lo que queremos poner el foco, en que sigue habiendo un genocidio en Gaza, y lo que llaman presos administrativos, que ni siquiera conocen que haya cargos contra ellos, ni siquiera han visto a un juez, y llevan años sufriendo torturas en prisiones en las que se violan sistemáticamente los derechos humanos", ha añadido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

"No nos sentimos nada parecido a héroes. Simplemente el nuestro es un acto más dentro de un camino de lucha para cambiar este mundo. Es un desastre el negocio de la de la guerra, el racismo y la islamofobia", ha apunta María Teresa Aracom.

Por otra parte, María Plata ha explicado que "hemos sido detenidos de manera totalmente ilegal por dos helicópteros a 150 millas náuticas de la costa de la Palestina ocupada", pero "nuestra intención no era en absoluto entrar ilegalmente".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Plaza también ha subrayado ante los medios de comunicación en el aeródromo de la capital española que "vamos a seguir luchando y vamos a llegar a Gaza una y otra vez, no nos vamos a parar".