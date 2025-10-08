La reacción de Pedro Sánchez a su cita en el Senado: "Ánimo, Alberto", risas y gestos a la bancada del PP

Pedro Sánchez se ríe cuando Feijóo le anuncia que le convoca a la comisión de investigación del Senado por el Caso Koldo

Noticias Cuatro analiza los detalles de la bronca sesión de control en el Congreso de los Diputados

Compartir







El PP cita a Pedro Sánchez este mes en la comisión sobre el caso Koldo del Senado. Y la reacción de este no tiene desperdicio. Risas, gestos y un mensaje al líder de la oposición: "Ánimo, Alberto". María Galán ha analizado para noticias Cuatro, todos los detalles.

No es la primera vez que Pedro Sánchez se ríe a carcajadas en el Congreso con Feijóo de oponente.

Esta vez, cuando la bancada del PP se ha levantado a aplaudir, él, entre risas, les ha animado desde su escaño.

Es más que una anécdota de la sesión de control de hoy que ha empezado marcada por el último informe de la UCO. Y por eso sentencia de Feijóo de citar a Sánchez en la comisión del 'caso Koldo'.

PUEDE INTERESARTE La defensa de Begoña Gómez pide al juez que archive la causa y las acusaciones que testifique Sánchez

Sánchez, el segundo presidente de la democracia que comparece en comisión de investigación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será el segundo jefe del Ejecutivo de la democracia española en comparecer en una comisión de investigación parlamentaria, después de que José Luis Rodríguez Zapatero hiciera lo propio hace más de dos décadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El Partido Popular, con mayoría en el Senado, ha confirmado este miércoles que va a llamar a comparecer a Sánchez a la comisión Koldo que surgió hace un año y medio para investigar, en un primer momento, las presuntas comisiones en unos contratos públicos de adquisición de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

Sánchez tendrá que comparecer, en función del artículo 76.1 de la Constitución, que dicta que el Congreso y el Senado, o ambas cámaras en conjunto, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público y que será obligatorio comparecer, con sanciones para quienes incumplan esta obligación.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

También lo estipulan la Ley de Comparecencia ante las Comisiones y el Reglamento del Congreso.

Las conclusiones de las comisiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, aunque el resultado de la investigación podrá ser comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

Zapatero, el único presidente en activo en comparecer

Hasta ahora, José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el único presidente que ha comparecido en una comisión de investigación parlamentaria cuando estaba en activo.

Lo hizo el 13 de diciembre de 2004 ante la comisión que investigó los atentados del 11 de marzo de ese año en Madrid, una comparecencia en la que reafirmó la autoría del islamismo radical.

Poco antes, el 29 de noviembre, José María Aznar compareció como expresidente del Gobierno en esa misma comisión, ante la que sostuvo que los autores intelectuales de la masacre no estaban "en montañas lejanas ni en desiertos remotos".

También como expresidente, Aznar volvió al Congreso para comparecer el 18 de septiembre de 2018 ante la comisión encargada de investigar la presunta financiación ilegal del PP, en la que tuvo un duro enfrentamiento con Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Gabriel Rufián (ERC).

Aznar y Rajoy también comparecieron, pero como expresidentes

Dos veces ha comparecido también Mariano Rajoy siendo expresidente del Gobierno, en sendas comisiones de investigación parlamentarias, en 2021 y 2025.

El 13 de diciembre de 2021, Rajoy declaró ante la comisión que investigó la presunta utilización ilegal de recursos del Ministerio del Interior para favorecer intereses políticos del PP.

Posteriormente, el 5 de marzo de 2025, el expresidente del Gobierno aseguró no tener ningún conocimiento de la existencia de la denominada Operación Cataluña para perjudicar a los nacionalistas catalanes, ante la comisión que investigaba este asunto.

El anuncio del PP de llamar a comparecer a Sánchez llega un día después de que trascendiera que el presidente del Gobierno acudirá próximamente a otra comisión de investigación parlamentaria, la del Congreso sobre la DANA, en una citación acordada por el PSOE y Sumar, tras pedirlo también Compromís y Podemos.

En la comisión Koldo hasta el momento se han celebrado 84 comparecencias y están previstas otras cuatro en los próximos días, antes del día 15 de octubre.

Por tanto, si Sánchez fuese el primer compareciente de la nueva tanda, la suya sería la comparecencia número 89.

¡Ánimo, Alberto!

La respuesta de Sánchez a Feijóo con un "¡ánimo, Alberto!" después de que el líder del PP anunciara la petición de comparecencia ha provocado las risas de la bancada socialista, risas que las fuentes citadas consideran que resumen el sentir existente ante esa estrategia. Una expresión con la que subrayan que ha venido a trasladarle que si toda la oposición que puede hacer es con este tipo de estrategia, se pone de manifiesto que no despega.

"Hoy se acabó la huida", ha apuntado el líder del PP en el cara a cara entre ambos en la sesión de control al Gobierno del Congreso, en la que ha afirmado que el problema del presidente no es que "esté rodeado de corrupción" sino que es "imposible haber delinquido" sin él. "Le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad", ha añadido el presidente del PP.

Feijóo ha iniciado el cara a cara reclamándole a Sánchez que un presidente "limpio y decente" hubiera ido a la sede del PSOE a preguntar de dónde han salido los billetes de 500 euros, las "chistorras", haciendo referencia al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil publicado la semana pasada que detectó "desembolsos" de 95.437 euros del exdirigente del partido José Luis Ábalos que provendrían de "ingresos no declarados", según apunta el texto.

Sánchez le ha respondido que la página 28 de este informe demuestra que las acusaciones son "absolutamente falsas" y le ha recomendado elegir bien sus batallas porque "para sobrecogedor el Partido Popular".

Ante los aplausos de los diputados del PP a su líder en el momento del anuncio, han recordado que también aplaudían a Pablo Casado cuando estaba al frente del partido.

El Gobierno no tiene ninguna intención de retrasar la comparecencia y Sánchez está dispuesto a acudir cuando se lo proponga el Senado siempre que no coincida con alguna cita internacional en su agenda

Al anuncio de citación se ha referido en los pasillos del Congreso la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha dicho que "desde el primer día" el PP tenía la intención de llamar a Sánchez a comparecer en esa comisión.

Ha opinado que, de hecho, "esa comisión se creó para eso", y ha afirmado que si hay algún ciudadano que la esté siguiendo, "está viendo que se ha convertido en el desfile del Partido Popular con su mayoría absoluta para seguir dándole carrete a una cuestión en la que ya todo el mundo ha tenido que contar lo que ha creído".

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha declarado a los periodistas también en el Congreso que el PP, "en vez de estar defendiendo el interés de la gente, las cosas importantes para la vida de los españoles", está "siempre crispando".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que la petición de comparecencia forma parte de la "cruzada" contra el Gobierno, que cree que es la única hoja de ruta del PP porque ha afirmado que no tiene ningún proyecto de país. A eso cree que ha respondido el presidente del Gobierno con su frase de ¡ánimo, Alberto!.

"¡Ánimo, Alberto!, por esa falta de rumbo; ¡ánimo, Alberto, por esa falta de proyecto; ¡ánimo Alberto, por esa falta de liderazgo en su propio partido; ¡ánimo, Alberto, por esa sumisión a la ultraderecha española", ha apostillado la ministra, que ha acusado también al PP de intentar achacar al PSOE delitos que no aparecen en el último informe de la UCO y que suponen un "bluf" para sus intenciones.