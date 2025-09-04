El PP presiona para que el Fiscal General no asista a la inauguración del año judicial

Los diez vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial piden que se anule la intervención del Fiscal General

Oleada de reproches contra Sánchez por sus declaraciones sobre el poder judicial: "Hay magistrados que hacen política"

En la víspera de la apertura del año judicial, crece la polémica en torno a la presencia del Fiscal General del Estado, actualmente imputado, en el acto presidido por el Rey. Esta situación ha generado un fuerte enfrentamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista al que se han sumado las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comunicado su ausencia a la ceremonia, argumentando que la presencia del Fiscal General en el acto, imputado por el Tribunal Supremo, representa una provocación y un choque institucional.

El ministro acusa a Feijóo de grave desconsideración hacia el Rey

Inicialmente, Feijóo alegó un compromiso previo, pero posteriormente reconoció que su decisión respondía a su desacuerdo con los ataques que, según él, el presidente del Gobierno y el Ejecutivo realizan contra los jueces. Feijóo expresó que su ausencia era una forma de mostrar su desconformidad con estas críticas permanentes hacia el Poder Judicial.

Desde el mundo judicial, tres asociaciones jurídicas mayoritarias y conservadoras han manifestado su rechazo a que el Rey presida el acto junto al Fiscal General imputado, calificando el hecho de insólito y un desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y a la figura del propio monarca.

Además, los diez vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial solicitaron que se anule la intervención del Fiscal General y que el ministro de Justicia no ocupe su lugar habitual en el estrado durante el acto.

Por su parte, el ministro de Justicia calificó la ausencia de Feijóo como un "plantón" y una grave desconsideración hacia el Rey, el Tribunal Supremo, el Fiscal General, el Consejo General del Poder Judicial y toda la carrera judicial y fiscal, subrayando la importancia de respetar las instituciones democráticas en un Estado de Derecho.